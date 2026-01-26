انطلاق المنتدى الاقتصادي السويسري–المصري في القاهرة.. وسفير سويسرا: يربطنا بمصر سجل استثماري واعد

نظمت سفارة سويسرا في مصر، بالتعاون مع غرفة التجارة السويسرية في مصر والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم المنتدى الاقتصادي السويسري–المصري بأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛بالإضافة إلى كلمة مسجلة من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ووفقًا لبيان صحفي لسفارة سويسرا؛ فإن المنتدى جمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين والشركاء المؤسسيين من كلا البلدين.

وانعقد المنتدى تحت شعار "اغتنام الفرص الاقتصادية: الحوار بين القطاعين العام والخاص"، كمتابعة للجنة الاقتصادية المشتركة السويسرية–المصرية الأولى التي عُقدت في سويسرا في مايو 2025 والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال تشجيع الحوار رفيع المستوى، مع تركيز خاص على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر في ثلاث قطاعات تشهد حضورًا قويًا للشركات السويسرية.

وأتاح المنتدى منصة لتبادل الآراء بشكل مفتوح ومنهجي حول الأطر التنظيمية، وإصلاح مناخ الاستثمار، والابتكار، والفرص القطاعية المتخصصة كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون، والترويج للتجارة والاستثمار المستدامين، وبناء شراكات اقتصادية مرنة تتماشى مع أولويات التنمية في مصر.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد السفير الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، على الأهمية الاستراتيجية للحوار في دفع التعاون الاقتصادي قائلًا: "تربط سويسرا ومصر علاقات تجارية ثنائية قوية، وتتمتع الشركات السويسرية بحضور راسخ وسجل استثماري واعد.





وأضاف سفير سويسرا: يعكس هذا المنتدى التزامنا المشترك بتعميق الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحويل الطموحات المشتركة إلى فرص ملموسة تخلق قيمة مضافة وابتكارًا ونموًا مستدامًا لكلا الاقتصادين.

ومن جانبها، أبرزت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإمكانات الاستثمارية لمصر قائلة: "تعد مصر الشريك التجاري الأول لسويسرا في إفريقيا، وقد احتلت سويسرا باستمرار مرتبة متقدمة بين أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.





وتابعا الدكتورة داليا: يعكس الاستثمار السويسري في البلاد حضورًا طويل الأمد ومتنوّعًا لأكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في قطاعات رئيسية من الاقتصاد المصري.

وأضافت: توجد إمكانيات كبيرة لخلق تكامل قوي، بالاستفادة من المزايا التنافسية المتكاملة لكلا البلدين؛ إذ تجلب سويسرا التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتصنيع عالي القيمة والالتزام بالجودة والاستدامة، إلى جانب برامج التدريب المهني التي تُسهم في إعداد الكوادر الماهرة لدعم الصناعات المتقدمة وزيادة الإنتاجية؛ وفي المقابل، تجمع مصر بين تكاليف إنتاج تنافسية وقوة عاملة كبيرة تبلغ 35 مليون عامل، وسوق محلية يتجاوز عدد سكانها 108 ملايين نسمة؛ كما توفر الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف وصولًا تفضيليًا إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، مدعومة باستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية. وإضافة إلى ذلك، ومع تحولات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، تمنح الترتيبات التجارية لمصر المستثمرين ميزة تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتضمن البرنامج كلمات رئيسية وجلسات نقاش رفيعة المستوى ركزت على قطاعات ذات اهتمام مشترك، من بينها صناعات النسيج والرعاية الصحية والهندسة.

وسلطت هذه الجلسات الضوء على مساهمات سويسرية في الاقتصاد المصري، واستكشفت كيف يمكن للخبرات السويسرية في مجالات الابتكار والاستدامة ونقل التكنولوجيا وتنمية المهارات أن تدعم التحول الصناعي في مصر وأهدافها التنموية طويلة الأجل.

وخلال المنتدى، قامت غرفة التجارة السويسرية في مصر بتوزيع تقرير "الأثر الاقتصادي للأعمال السويسرية في مصر 2025"، وهو أول تقييم قائم على الأدلة للبصمة الاقتصادية السويسرية في مصر.





ويكشف التقرير عن عمق وحجم واستدامة الانخراط السويسري في السوق المصرية، بما يعكس حضورًا استثماريًا متواصلًا وضع سويسرا بين أبرز المستثمرين الأجانب في مصر خلال السنوات الأخيرة.





كما يبرز الحضور القوي والمتنوع لأكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية، والتصنيع عالي التقنية، والأمن الغذائي، إلى جانب مساهمتها الكبيرة في التوظيف وتنمية المهارات وخلق القيمة المضافة.





وسيُشكل التقرير مرجعًا أساسيًا للبعثات المقبلة للأعمال بين الشركات(B2B) التي تنظمها الغرفة، والمصممة للاستفادة من الحضور القوي والمتنوع للأعمال السويسرية في مصر عبر قطاعات حيوية وعالية الأثر.





وقال المهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، معلقًا على نتائج التقرير قائلًا: "يعكس هذا التقرير مرونة المستثمرين السويسريين والتزامهم طويل الأجل، ويوفر أساسًا قويًا قائمًا على البيانات لتعميق التعاون وتعزيز الابتكار المستقبلي دعمًا للتحول الصناعي في مصر."

كما تناول المنتدى أولويات عابرة للقطاعات، من بينها بناء القدرات، وتنمية المواهب، وتوطين المهارات، ودور المؤسسات والشركات ذات الصلة بسويسرا في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر.

ومن خلال جمع كبار صُناع القرار وقادة القطاع الخاص في توقيت بالغ الأهمية لمسار الإصلاح الاقتصادي، أكد المنتدى الاقتصادي السويسري–المصري الالتزام المشترك بتعزيز الشراكات، ورفع القدرة التنافسية، وترسيخ تعاون اقتصادي طويل الأمد ومستدام.