رئيس الوزراء الباكستاني يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس

غادر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم /الثلاثاء/ إسلام أباد متوجها إلى سويسرا للمشاركة في الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دبليو إي إف) في مدينة "دافوس".

وذكر راديو باكستان ـ في نسخته الإنجليزية ـ أن زيارة شهباز شريف الرسمية إلى سويسرا تستغرق أربعة أيام يشارك خلالها في المنتدى العالمي رفيع المستوى، ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الباكستاني اجتماعات مهمة مع قادة العالم وممثلي المنظمات الدولية على هامش أعمال المنتدى، وذلك بهدف مناقشة التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار ودور باكستان في الاقتصاد العالمي.



ومن المقرر أن يجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا قادة العالم وصناع السياسات والمديرين التنفيذيين في مجال الأعمال.