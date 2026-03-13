يوسف عمر: شخصية سيف في كان ياما كان بعيدة عني وأتمنى تجسيد سيرة أحمد رمزي

كشف الفنان الشاب يوسف عمر، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل كان ياما كان، وردود الفعل التي تلقاها بعد عرض العمل، مؤكدًا أن شخصية "سيف" التي قدمها في المسلسل تختلف تمامًا عن شخصيته الحقيقية.

وقال يوسف عمر لـ صدى البلد، إن شخصية سيف في المسلسل كانت بعيدة عنه إلى حد كبير، موضحًا أن الشخصية تمر بصراعات إنسانية معقدة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية ورغبته في أن يصبح أبًا، وهو الأمر الذي واجه صعوبات بسبب رفض زوجته في البداية، قبل أن تتغير الأمور لاحقًا ولكن في توقيت خاطئ بعدما دخل في علاقة أخرى.

وأضاف أن ما شجعه على المشاركة في العمل هو فكرة المسلسل التي تتناول العديد من العلاقات الإنسانية بشكل واقعي، إلى جانب التعاون مع فريق عمل وصفه بالعظيم، مؤكدًا أن العمل يناقش تفاصيل حياتية قريبة من المجتمع.

وأعرب يوسف عمر عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها من الجمهور حول دوره في المسلسل، مشيرًا إلى أن تفاعل المشاهدين مع الشخصية كان دافعًا كبيرًا له للاستمرار وتقديم أدوار مختلفة خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب عن سعادته بتشبيه البعض له بالنجم الراحل أحمد رمزي، مؤكدًا أنه يتمنى يومًا ما تقديم سيرته الذاتية في عمل فني، لما يحمله من تاريخ فني كبير، كما أعرب أيضًا عن إعجابه الكبير بالنجم العالمي عمر الشريف.



مسلسل "كان ياما كان" بطولة ماجد الكدواني ويسرا اللوزي وريتال عبد العزيز وعارفة عبد الرسول، يوسف عمر وعدد كبير من النجوم، من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج شركة Magic Beans للمنتج أحمد الجنايني، وينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التي ترصد تعقيدات العلاقات الإنسانية وصراعاتها.

https://youtube.com/shorts/CUC426YbijE?si=ipBpPQETZFvxstW8