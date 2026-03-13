قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهاجم نيويورك تايمز: إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة تعتقدون أننا لن ننتصر
حدث في 23 من رمضان .. هدم صنم اللات وانهيار الإمبراطورية الفارسية الساسانية
وزير الخارجية: أمن دول الخليج لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
مصادر عسكرية إسرائيلية: لم يكن هدفنا تغيير النظام في إيران
موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطرق الاستعلام بالرقم القومي
سعر الدولار يستقر اليوم 13-3-2026.. تعرف على الأسباب
يعيد مشهد تيتانيك.. تمثال لترامب وإبستين يثير الجدل في واشنطن
الدفاعات الجوية التركية تعترض صاروخا باليستيا استهدف قاعدة إنجرليك
وليد الفراج يكشف كواليس ودية مصر والسعودية.. القاهرة تدخل سباق الاستضافة
مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد
ذعر في شمال إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.. 60 مصابا وتضرر 80 منزلا
شظايا صاروخ إيراني تصيب واجهة مبنى وسط دبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يوسف عمر: شخصية سيف في كان ياما كان بعيدة عني وأتمنى تجسيد سيرة أحمد رمزي

الفنان يوسف عمر
الفنان يوسف عمر
أوركيد سامي

كشف الفنان الشاب يوسف عمر، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل كان ياما كان، وردود الفعل التي تلقاها بعد عرض العمل، مؤكدًا أن شخصية "سيف" التي قدمها في المسلسل تختلف تمامًا عن شخصيته الحقيقية.

وقال يوسف عمر لـ صدى البلد، إن شخصية سيف في المسلسل كانت بعيدة عنه إلى حد كبير، موضحًا أن الشخصية تمر بصراعات إنسانية معقدة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية ورغبته في أن يصبح أبًا، وهو الأمر الذي واجه صعوبات بسبب رفض زوجته في البداية، قبل أن تتغير الأمور لاحقًا ولكن في توقيت خاطئ بعدما دخل في علاقة أخرى.

وأضاف أن ما شجعه على المشاركة في العمل هو فكرة المسلسل التي تتناول العديد من العلاقات الإنسانية بشكل واقعي، إلى جانب التعاون مع فريق عمل وصفه بالعظيم، مؤكدًا أن العمل يناقش تفاصيل حياتية قريبة من المجتمع.

وأعرب يوسف عمر عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها من الجمهور حول دوره في المسلسل، مشيرًا إلى أن تفاعل المشاهدين مع الشخصية كان دافعًا كبيرًا له للاستمرار وتقديم أدوار مختلفة خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب عن سعادته بتشبيه البعض له بالنجم الراحل أحمد رمزي، مؤكدًا أنه يتمنى يومًا ما تقديم سيرته الذاتية في عمل فني، لما يحمله من تاريخ فني كبير، كما أعرب أيضًا عن إعجابه الكبير بالنجم العالمي عمر الشريف.


مسلسل "كان ياما كان" بطولة ماجد الكدواني ويسرا اللوزي وريتال عبد العزيز  وعارفة عبد الرسول، يوسف عمر  وعدد كبير من النجوم، من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج شركة Magic Beans للمنتج أحمد الجنايني، وينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التي ترصد تعقيدات العلاقات الإنسانية وصراعاتها.

https://youtube.com/shorts/CUC426YbijE?si=ipBpPQETZFvxstW8

يوسف عمر اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

عقار حي الإسكندرية

رخصة بناء وإزالة .. سكان عمارة المنتزه: فوجئنا باقتحام شققنا وتحطيمها

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

زكاة الفطر

تفاصيل زكاة الفطر 2026 والحد الأدنى وموعد إخراجها

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

ترشيحاتنا

المهندس هاني ضاحي

لو نازل انتخابات المهندسين الصبح.. حزمة ضوابط وإجراءات لا تتجاوزها

أمانى عصفور

القومي للمرأة يشارك في الحدث الجانبي للصين عن تسخير التقنيات الرقمية لحماية حقوق النساء

صورة من عقار السيوف

محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من شغل وحدات سكنية بالأدوار المخالفة

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد