أخبار العالم

رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

غادرت طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون) قاعدة أندروز الجوية المشتركة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، حاملةً الرئيس دونالد ترامب في رحلة ليلية إلى سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن تهبط الطائرة في زيورخ، ثم يستقل ترامب مروحية إلى دافوس، المدينة الجبلية التي تستضيف التجمع السنوي للمليارديرات، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض: "ستكون رحلة مثيرة للاهتمام. لا أعرف ما سيحدث، لكنكم ممثلون تمثيلاً جيداً".

وأمس الثلاثاء، في الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه، ألقى الرئيس الأمريكي خطابًا أمام غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت الأبيض المكتظة بالصحفيين.

وتحدث ترامب لمدة ساعتين تقريبًا، وتطرق إلى عدد لا يحصى من المواضيع، بما في ذلك الهجرة والاقتصاد وفنزويلا وإيران. 

كان الهدف من هذا الظهور هو الترويج لإنجازاته ، لكنه ذكر أيضاً مراراً وتكراراً الرئيس السابق جو بايدن وألقى باللوم عليه في تصريحاته.

ترامب ينطلق إلى سويسرا رحلة مثيرة ترامب سويسرا منتدى دافوس حضور منتدى دافوس

