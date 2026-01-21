حدث نادر في البيت الأبيض بشأن نائب الرئيس الأمريكي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وزوجته، السيدة الثانية أوشا فانس، أمس الثلاثاء، أنهما ينتظران مولودهما الرابع في يوليو المقبل.

المولود الرابع لجي دي فانس

وتضم عائلة الزوجين المتنامية ثلاثة أطفال صغار: إيوان، وفيفيك، وميرابيل، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأعرب فانس، البالغ من العمر 41 عامًا، وزوجته، البالغة من العمر 40 عامًا، عن سعادتهما بمشاركة هذا الخبر، مؤكدين أن الأم والطفل بصحة جيدة.

ومن النادر جدًا أن يرزق شاغلو أعلى المناصب القيادية في الولايات المتحدة بأطفال أثناء توليهم مناصبهم.

ومن الاستثناءات الموثقة جيدًا الرئيس جروفر كليفلاند، الذي أنجبت زوجته، فرانسيس كليفلاند، طفلهما الثاني عام 1893 خلال ولايته الثانية.