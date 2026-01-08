قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق
محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا
أخبار العالم

نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
فرناس حفظي

صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لقناة فوكس نيوز بأن فنزويلا لن تتمكن من بيع نفطها إلا بما يخدم مصالح الولايات المتحدة.

 وقال فانس: "نحن نتحكم في موارد فنزويلا المالية والطاقة، ونقول للإدارة الأمريكية، يمكنكم بيع النفط طالما أنه يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، لا غير".

 وفي وقت سابق، بعد ساعات من قيام الجيش الأمريكي يوم /الأربعاء/ بمصادرة ناقلتي نفط، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن خطة للمرحلة المقبلة في فنزويلا، تتضمن فرض الولايات المتحدة نفوذها على السلطات الانتقالية في البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية "استولت" على ناقلة النفط التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي، بين اسكتلندا وآيسلندا، بدعوى انتهاك العقوبات الأمريكية.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" - في تقرير اليوم - خطة "روبيو" بشأن التعامل مع فنزويلا والتي صرح بها للصحفيين وتتضمن ثلاث مراحل، مؤكداً أن الإدارة "لا تتصرف بعشوائية". 

وتتضمن الخطة - وفق روبيو - العمل على استقرار البلاد من خلال مصادرة وبيع ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط، على أن تتولى الولايات المتحدة، وليس القيادة الفنزويلية الانتقالية، الإشراف على كيفية توزيع العائدات.
أما المرحلة الثانية، فتشمل ضمان حصول "الشركات الأميركية والغربية وغيرها" على فرص عادلة لدخول السوق الفنزويلية، إلى جانب إعادة دمج قوى المعارضة.. بينما تتعلق المرحلة الثالثة - التي لم يفصّلها روبيو - بـ "مرحلة انتقالية" تشمل دمج الأحزاب المعارضة.. وقال روبيو: "نشعر بأننا نمضي قدماً بطريقة إيجابية للغاية".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت - في تصريح صحفي اليوم رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا كما تعهّد الرئيس دونالد ترامب - إن الإدارة الأمريكية "تنسق بشكل وثيق" مع السلطات الانتقالية الفنزويلية، مؤكدة أن "قراراتها ستكون مملاة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال مسئول أمريكي - طلب عدم الكشف عن هويته - إن خفر السواحل الأمريكي صعد على متن الناقلة الروسية بعد مطاردة استمرت نحو أسبوعين، مشيراً إلى عدم مواجهة أي مقاومة أو سلوك عدائي من طاقمها.

وأوضحت الصحيفة أن السفينة - التي لم تكن تحمل نفطاً وقت احتجازها - كانت قد حاولت التوجه إلى فنزويلا لتحميل شحنات من الخام، وظلت تراوغ القوات الأمريكية لأكثر من أسبوعين.

وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الأمريكي بأنه "أوقف ناقلة مظلمة عديمة الجنسية وخاضعة للعقوبات"، تدعى "إم صوفيا"، في المياه الدولية بالبحر الكاريبي، حيث كانت "تمارس أنشطة غير مشروعة"، مشيراً إلى أنه يجري مرافقتها إلى الولايات المتحدة.


 

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس فنزويلا الولايات المتحدة الجيش الأمريكي

