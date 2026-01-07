قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تخطط لتخفيف العقوبات ضد فنزويلا

أمريكا
أمريكا
محمود نوفل

أفادت قناة CNBC بأن الولايات المتحدة تخطط لتخفيف العقوبات ضد فنزويلا.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الحكومة الفنزويلية بالوكالة ستسلم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة والخاضع للعقوبات، مؤكّدًا أن العائدات ستكون تحت إدارته بصفته رئيسًا.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "ستقوم السلطات بالوكالة في فنزويلا بتسليم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط، وسيباع هذا النفط بسعر السوق، وسأدير تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعبي فنزويلا والولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن ترامب يعتزم عقد اجتماع مع ممثلي أكبر ثلاث شركات نفط أمريكية، إلى جانب منتجين محليين آخرين، في البيت الأبيض يوم الجمعة لمناقشة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط الفنزويلي.

وكان ترامب قد صرّح بأن شركات النفط الأمريكية ستضخ مليارات الدولارات في فنزويلا بعد العملية الأمريكية التي أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع ممثلون عن شركات شيفرون، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين آخرين في قطاع النفط الأمريكي. ويُذكر أن الرئيس الراحل هوغو تشافيز قد أمم أصول شركتي كونوكو فيليبس وإكسون في فنزويلا منتصف العقد الأول من الألفية الثانية.

كما صرح مسؤول رفيع في البيت الأبيض سابقًا بأن وزير الطاقة كريس رايت ووزير الخارجية ماركو روبيو سيقودان جهود التواصل مع شركات النفط الأميركية لتنفيذ هذه الخطط.

أمريكا فنزويلا مادورو ترامب البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر المصري يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بـ55 كنيسة

نقيب المحامين

نقيب المحامين يشارك في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بحقوق عين شمس

جانب من الحملة

الرعاية الصحية تطلق مبادرة عيّد واطمّن لتعزيز الوعي الصحي

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد