ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الحكومة الفنزويلية بالوكالة ستسلم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة والخاضع للعقوبات، مؤكّدًا أن العائدات ستكون تحت إدارته بصفته رئيسًا.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "ستقوم السلطات بالوكالة في فنزويلا بتسليم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط، وسيباع هذا النفط بسعر السوق، وسأدير تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعبي فنزويلا والولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن ترامب يعتزم عقد اجتماع مع ممثلي أكبر ثلاث شركات نفط أميركية، إلى جانب منتجين محليين آخرين، في البيت الأبيض يوم الجمعة لمناقشة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط الفنزويلي.

وكان ترامب قد صرّح يوم السبت بأن شركات النفط الأميركية ستضخ مليارات الدولارات في فنزويلا بعد العملية الأميركية التي أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع ممثلون عن شركات شيفرون، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين آخرين في قطاع النفط الأمريكي. ويُذكر أن الرئيس الراحل هوغو تشافيز قد أمم أصول شركتي كونوكو فيليبس وإكسون في فنزويلا منتصف العقد الأول من الألفية الثانية.

كما صرح مسؤول رفيع في البيت الأبيض سابقًا بأن وزير الطاقة كريس رايت ووزير الخارجية ماركو روبيو سيقودان جهود التواصل مع شركات النفط الأميركية لتنفيذ هذه الخطط.