مبعوث أمريكا من العراق: نريد مستقبلا يتماشى مع خطة ترامب للسلام

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، أنه أجرى لقاء مثمرا مع رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني.

جاء اللقاء في وقت لا يزال العراق ينتظر تشكيل حكومته الجديدة، وسط معارضة أمريكية لترشيح نوري المالكي.

دعا براك إلى ضرورة وجود قيادة فعالة تتبنى سياسات تعزيز الاستقرار في العراق، معتبرا أن هذا الأمر أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.

لفت إلى أنه بحث مع شياع السوداني أهداف بناء مستقبل يتماشى مع خطة ترامب للسلام.

يشار إلى أن براك قد تسلم الملف العراقي بدل مارك سافايا، وفق ما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.