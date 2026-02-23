قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدولار يتراجع بعد إبطال المحكمة العليا الأمريكية تعريفات ترامب

الدولار
الدولار
أ ش أ

تراجع الدولار الأمريكي ، اليوم الاثنين ، بعدما اعتبر المتعاملون أن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب يمثل عاملاً داعماً للنمو العالمي، في وقت ظلت فيه التحركات حذرة بفعل الضبابية المستمرة ومخاطر التصعيد مع إيران.

وصعد اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1820 دولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3516 دولار خلال جلسات التداول الآسيوية، التي شهدت سيولة محدودة بسبب عطلة في اليابان وإجازة رأس السنة القمرية في الصين.

في المقابل، هبط الدولار 0.4% إلى 154.40 ين ؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكانت المحكمة العليا قد قضت يوم الجمعة الماضي بأن التعريفات الشاملة التي فرضها ترامب تجاوزت صلاحياته الدستورية. وردّ ترامب بانتقاد المحكمة وفرض رسم جمركي شامل بنسبة 15% على الواردات، مع الإصرار على الإبقاء على الاتفاقات ذات الرسوم الأعلى مع بعض الشركاء التجاريين.

وقال محللون اقتصاديون ، إن القرار «يضعف الدولار من زاوية أنه قد يفيد النمو خارج الولايات المتحدة».

وأضاف أن التداعيات طويلة الأجل في أسواق الصرف لا تزال غير واضحة، إذ إن تراجع الإيرادات الأميركية قد يضغط على الوضع المالي ويؤثر سلباً على العملة، بينما قد يُنظر إلى تقليص صلاحيات ترامب كعامل إيجابي يحد من تقلبات السياسات.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف مقترباً من مستوى 60 سنتاً امريكا ، فيما تراجع الدولار الأسترالي قليلاً إلى 0.7070 دولار، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقاً تعريفة بنسبة 10% فقط على السلع الأسترالية.

في المقابل، قفز الفرنك السويسري، الذي يُعد ملاذاً آمناً، بنسبة 0.5% إلى 0.7727 فرنك للدولار.

وبعيداً عن ملف الرسوم، تتابع الأسواق عن كثب التعزيزات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، في إطار الضغوط على إيران للتخلي عن مساعيها النووية، كما يترقب المستثمرون خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه ترامب غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تمتد الرسوم البديلة التي فرضها ترامب لمدة 150 يوماً، في حين لم تحسم المحكمة العليا ما إذا كانت الولايات المتحدة مُلزمة برد الرسوم التي سبق أن دفعها المستوردون، ما يفتح الباب أمام سنوات من التقاضي وحالة جديدة من الضبابية التي قد تكبح النشاط الاقتصادي، بينما يبحث ترامب عن أدوات بديلة لترسيخ سياسة تعريفات أكثر ديمومة.

من جانبها، طالبت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة، امس الأحد، بالالتزام باتفاق تم التوصل إليه العام الماضي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن إعفاء بعض المنتجات مثل الطائرات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية.

أما الشركاء التجاريون الآسيويون للولايات المتحدة، فتعاملوا بحذر مع موجة الضبابية الجديدة، شأنهم شأن المستثمرين الذين أخطأوا سابقاً في تقدير رد فعل الأسواق تجاه تعريفات ترامب، والتي لم تنجح في تقليص العجز التجاري الأمريكي.

وقبيل انتخاب ترامب، راهن المستثمرون على أن الرسوم الجمركية سترفع قيمة الدولار، انطلاقاً من افتراض أن بقية دول العالم ستسعى إلى إضعاف عملاتها لتعويض أثر تراجع الصادرات؛ غير أن الدولار اتجه إلى الهبوط خلال عام 2025، إذ تراجع مؤشره بأكثر من 9%، مع تركّز اهتمام الأسواق على توقعات خفض أسعار الفائدة، وتصاعد القلق بشأن العجز المالي الأمريكي ، وتقلبات السياسات الاقتصادية.

الدولار الأمريكي تراجع قرار المحكمة إبطال الرسوم الجمركية فرضها ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

حنان مطاوع

حنان مطاوع: المصيدة من أصعب أعمالي.. شخصية زمزم شديدة الثراء.. ومحمد عادل إمام من أسباب حماسي لـالكينجl حوار

محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف بعد طلاقه: صعب أعتذر لإيمان.. وبخاف جدا من إحساس الذنب

بدر نوفل

فى ذكراه.. قصة عمل بدر نوفل مع المخابرات وصداقته للزعيم

بالصور

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد