قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بيتكوين" تهبط دون 65 ألف دولار بفعل تصاعد التوترات التجارية الأمريكية

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

 سجلت سوق العملات المشفرة تراجعات حادة خلال التداولات الآسيوية، اليوم الاثنين، حيث هوت أسعار عملة "بيتكوين" إلى ما دون مستوى 65 ألف دولار، متأثرة بـ "صراع التعريفات الجمركية" الجديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار حالة من تجنب المخاطر في الأسواق العالمية.

وانخفضت بيتكوين، العملة الرقمية الأكبر في العالم، بنسبة 4.6 % لتصل إلى 64,882 دولارا، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الـ 24 ساعة الماضية عند 64,384 دولارا، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوياتها المسجلة في أوائل فبراير الماضي، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

ولم تكن العملات المشفرة الأخرى بمعزل عن هذا الهبوط، حيث هبطت عملتا "إيثريوم" و"XRP" بنسبة بلغت نحو 6%، وسط تقديرات من محللين بأن عام 2026 قد يسجل واحدة من أسوأ البدايات السنوية في تاريخ العملات المشفرة.

وتزامنت هذه الضغوط السياسية مع موجة بيع واسعة النطاق من كبار الحائزين المعروفين بـ "الحيتان"، الذين سارعوا لنقل ممتلكاتهم إلى منصات التداول وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وضبابية السياسة التجارية للولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات منصة "CryptoQuant" ارتفاعا ملحوظا في نشاط "الحيتان" – وهم المستثمرون والمؤسسات التي تمتلك كميات ضخمة من العملة – حيث قاموا بنقل كميات كبيرة من ممتلكاتهم إلى منصات التداول، وهو مؤشر فني يعكس عادة رغبة في التسييل والبيع، مما فرض ضغوطا نزولية فورية على الأسعار.

وتأثرت معنويات المستثمرين بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات لمدة 150 يوما، قبل أن يرفع المعدل إلى 15% (الحد الأقصى القانوني)، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء عناصر من برنامج تعريفات سابق.

وأثارت هذه الخطوات مخاوف الأسواق من تباطؤ النمو العالمي وتقلص السيولة، مما دفع المستثمرين للهروب من الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم الآسيوية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات "SoSoValue" استمرار موجة الخروج من صناديق "بيتكوين" الفورية المتداولة في الولايات المتحدة، حيث سجلت تدفقات خارجة بقيمة 165.8 مليون دولار يوم الخميس الماضي، لتصل الخسائر الأسبوعية إلى نحو 404 ملايين دولار.

وبهذا الأداء، تقترب هذه الصناديق من تسجيل خامس أسبوع على التوالي من التدفقات السلبية، بإجمالي استردادات بلغت 2.7 مليار دولار منذ بداية عام 2026، مع انخفاض أحجام التداول بنسبة 21%، وهو ما يعكس تراجع شهية المخاطرة لدى المؤسسات.

وزاد من قتامة المشهد البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% فقط في الربع الرابع، في حين ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي) مرتفعا عند 2.9%.

وعزز هذا المزيج من "النمو المتباطئ والتضخم المستمر" التوقعات بصعوبة اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

العملات المشفرة التداولات الآسيوية بيتكوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التموين بالقليوبية

تموين القليوبية تعلن مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

الطفل

أكثر من 19 ساعة.. خروج طفل باسوس من العمليات بعد إجراء جراحة كبرى

صورة موضوعية

مشاركة غير مسبوقة لطلاب الصم في مسابقة حفظ القرآن بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

بالصور

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد