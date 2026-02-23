أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن طلاب المنازل المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه لن يتم قبول استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية من أي من طلاب المنازل بعد هذا الموعد مهما كانت الأسباب .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب المنازل المستجدون ( المنقولون من الصف الثاني الثانوي للصف الثالث الثانوي ) يسجلوا استمارة الثانوية العامة 2026 بمعرفتهم ويتم اعتمادها وختمها من شئون طلاب الإدارة التعليمية التابع لها الطالب .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب المنازل الراسبون ، فيتم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 لهم بمعرفة لجنة النظام والمراقبة (كل على نظامه سواء قديم او جديد ) ويتم اعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب

ويرفق طالب المنازل في استمارة الثانوية العامة 2026 ما يلي :

- ما يثبت حصوله على شهادة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها

- بيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثاني الثانوي ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي أو ما يعادله ، موضحا بها الشعبة واللغة الثانية

- بيان رسوب الصف الثالث الثانوي لكل عام رسوب للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي

- شهادة ميلاد حديثة للطالب بالكمبيوتر

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 ، على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة في الاستمارة الالكترونية ، مع ضرورة تدوين اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

- استيفاء البيانات والاقرارات الموجودة بالاستمارة ، وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليمية صحة البيانات المدونة .

- يسدد الطالب رسم الامتحان المقرر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، وتتولى الإدارة التعليمية مراجعة استمارات الطلبة المتقدمين للامتحان ، وتتبع المدارس والإدارات التعليمية التي يتقدم إليها طلاب المنازل باستماراتهم نفس الإجراءات التي تتبعها المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطلاب المتقدمين منها للامتحان طبقا لما ورد بهذه التعليمات .

- يرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التي لم يتقدم فيها للامتحان ويرفق مع طلب البحث إيصال مقبول الدفع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ 10 جنيهات عن كل عام يراد بحثه ، ويتم تسجيل بيانات جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل إلكترونيا عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب .

بالنسبة لطلاب المنازل الوافدين ( غير المقيدين بمدارس جمهورية مصر العربية )

- يقدم الطالب الوافد ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وكذلك الشهادات التي تثبت نجاحه من الصفوف التي تناظر الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي المصري على أن تكون هذه الشهادات مصدقا عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية بالدولة التي حصل منها الطالب على المؤهل ، بما يفيد صحة البيانات الواردة بها ومن سفارتنا بهذه الدولة ، ويحظر قبول أي طلبات غير مستوفاة أو ناقصة لأي من هذه المستندات ولا تقبل أي تعهدات أو إقرارات كبديل هذه المستندات مخما كانت الأسباب

- يستوفي الطالب جميع بيانات استمارة التقدم للامتحان والاقرارات الموجودة بالإستمارة وتعتمد من الإدارة التعليمية

- يسدد الطالب رسم الامتحان بالدولار ما يساوي قيمة الرسوم المقررة بالجنيه المصري ، بموجب إيصال توريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في جمهورية مصر العربية يفيد بسداد رسوم الامتحان برقم الحساب المحدد، ويتم تدوين رقمهع وتاريخه وقيمته باستمارة التقدم للامتحان في الخانتين المعدتين لذلك ويرفق الايصال مع باقي المستندات

- الطلاب الوافدون الذين نجحوا بالصف الأول والثاني الثانوي العام بمدارس جمهورية مصر العربية يتقدمون باستماراتهم عن طريق المدارس الناجحين منها

- يقوم مندوب مديرية التربية والتعليم بفحص استمارات طلاب المنازل الوافدين للتأكد من سلامة المستندات ، ومن أحقية الطالب في دهول الامتحان وترد أي استمارة غير مستوفاة لجميع المستندات المطلوبة دون أدنى مسئولية على الوزارة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الطالب الحاصل على شهادات غير معادلة أو لا يوجد لديه شهادات عليه التوجه إلى الإدارة المركزية للامتحانات لتحديد موقفه

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعفى الطالب الوافد من دراسة اللغة الثانية إذا قيد على الصف الثاني الثانوي ، أما الطالب المقيد بالصف الأول الثانوي لا يعفى من اللغة الثانية.