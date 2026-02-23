الخارجية الإيرانية: سنرد بشكل صارم على أي عمل عدائي ضدنا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سترد بشكل صارم على أي عمل عدائي ضدها في إطار حقوقها المشروعة للدفاع عن النفس.

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية: "سنقبل اتفاقا يراعي مصالحنا الوطنية وعلى الطرف المقابل أن يدرك بأن برنامجنا النووي سلمي".

وأضافت الخارجية الإيرانية: "لا أساس للاتهامات الموجهة لنا بشأن محاولة شراء الوقت ويجب رفع العقوبات في أقرب فرصة فنحن في مرحلة صياغة الأفكار وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها مواقف متناقضة من واشنطن".

ولفتت الوزارة الإيرانية إلى "إن أي مسار دبلوماسي يعد عمل مشترك ويمكن أن يحقق نتيجة إذا كان هناك حسن نيات من الجانبين ونأمل أن نعقد جولة أخرى من المفاوضات مع واشنطن خلال الأيام المقبلة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن اتفاق الضمانات معها وإيران لا تعرف معنى الاستسلام ونعتبره مخالفا للقوانين الدولية و سنواصل المسار الدبلوماسي طالما نشعر أن هناك إمكانية لتحقيق نتيجةو إذا كانت أي مفاوضات قائمة على فرض المطالب والإملاءات فلن تؤدي لتحقيق نتيجة".

