الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: سنرد بشكل صارم على أي عمل عدائي ضدنا

محمد على

قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سترد بشكل صارم على أي عمل عدائي ضدها في إطار حقوقها المشروعة للدفاع عن النفس.

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية: "سنقبل اتفاقا يراعي مصالحنا الوطنية وعلى الطرف المقابل أن يدرك بأن برنامجنا النووي سلمي".

وأضافت الخارجية الإيرانية: "لا أساس للاتهامات الموجهة لنا بشأن محاولة شراء الوقت ويجب رفع العقوبات في أقرب فرصة فنحن في مرحلة صياغة الأفكار وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها مواقف متناقضة من واشنطن".

ولفتت الوزارة الإيرانية إلى "إن أي مسار دبلوماسي يعد عمل مشترك ويمكن أن يحقق نتيجة إذا كان هناك حسن نيات من الجانبين ونأمل أن نعقد جولة أخرى من المفاوضات مع واشنطن خلال الأيام المقبلة".

وأكد  المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن اتفاق الضمانات معها وإيران لا تعرف معنى الاستسلام ونعتبره مخالفا للقوانين الدولية و سنواصل المسار الدبلوماسي طالما نشعر أن هناك إمكانية لتحقيق نتيجةو إذا كانت أي مفاوضات قائمة على فرض المطالب والإملاءات فلن تؤدي لتحقيق نتيجة".
 

