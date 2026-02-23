البرازيل وكوريا الجنوبية تتفقان على رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

اتفق رئيسا كوريا الجنوبية والبرازيل اليوم الاثنين على رفع الروابط بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتبنيا خطة عمل مدتها أربع سنوات لتنفيذ هذا الغرض، وذلك في أعقاب محادثات جمعت الرئيسان في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اعتزامهما استخدام خطة العمل كخارطة طريق لتحقيق التعاون في مجموعة شاملة من المجالات تضم السياسة والشؤون الاقتصادية والتعاون العملي والتبادلات الشعبية، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس).

كما اتفق الرئيسان على العمل لخلق طفرة في المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق تجاري بين كوريا الجنوبية وتكتل "ميركوسور التجاري" في أمريكا الجنوبية، والذي تعد البرازيل واحدة من أعضائه المؤسسين الأربعة، وذلك على أساس الثقة المتبادلة.

ومن جانبه، أكد الرئيس الكوري الجنوبي عزم بلاده استئناف التعاون مع كوريا الشمالية للسعي نحو مستقبل من التعايش السلمي والنمو المشترك، وذلك بعدما أقر الزعيمان بتأثير السلام على شبه الجزيرة الكورية في جميع أنحاء العالم وقررا مناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي بشكل وثيق.

ويزور الرئيس البرازيلي كوريا الجنوبية وفق دعوة من رئيس البلاد، وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس البرازيلي إلى كوريا الجنوبية منذ عام 2005.