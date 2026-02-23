ردود حاسمة من التعليم على إستفسارات صرف حافز منظومة تطوير المناهج الجديدة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل ، بشأن الإستفسارات المثارة بشأن صرف حافز منظومة تطوير المناهج الجديدة ، وجاءت ردود الوزارة كالتالي :
- ما مدى احقية المعلمين المرشحين لحضور تدريب الـ 1000 معلم في حضور دورة تدريبية لإعداد القيادات بمقر الكلية الحربية ؟
تم عرض مذكرة علي الوزير بشأن مدي احقية المعلمين المكلفين بحضور تدريب دبلومة القيادات التربوية والامن القومي بالأكاديمية العسكرية ضمن المبادرة الرئاسية الـ 1000 معلم في صرف حافز مكافاة الجهود الغير عادية (حافز التجريبيات والصفوف الأولى والذي قام باعتماد الراي بـ " يعتمد وفق القواعد والمنتهي الرأي فيها الي اعتبار مأمورية هؤلاء المعلمين امتداد لعملهم الاصلي واحقيتهم في صرف حافز منظومة التعليم الجديد (حافز رياض الأطفال والصفوف الأولي) وكافة مستحقاتهم المالية كأنهم علي راس العمل.
- ما مدى تبعية اخصائي تكنولوجيا التعليم بفرق التطوير التكنولوجي بالمدارس؟
الرجوع في هذا الامر الي الإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية كونها جهة الاختصاص.
- ما مدى احقية المعلمين وكذا الاخصائي الاجتماعي بالمدارس الرسمية لغات الذين تم اختيارهم للعمل بالإدارة العامة للمتابعة وتقويم الإداء بنظام المأمورية لمدة ثلاثة اشهر فى صرف مكافاة الجهود الغير (حافز التجريبيات سابقا) ؟
نؤكد عدم أحقية المذكورين لعدم توافر شروط مناط استحقاق الصرف الواردة بالمادة رقم 27 الوارد بالقرار الوزاري الصادر برقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ وكون بالعمل الإدارة العامة للمتابعة وتقيم الأداء امراً اختياريا وليس اجباري.
- كيفية صرف حافز منظومة التعليم الجديدة للسادة اخصائي وموجهي لكلا من اجتماعي - اعلام - صحافة -نفسي - مسرح)؟
نفيد بأن الفئات المشار اليها في الاستفسار ليست من الفئات المستحقة للصرف .
- ما مدى أحقية صرف حافز منظومة التعليم الجديدة للمكلفين لأعمال الامتحانات العامة والمحلية وكذا اعمال الكنترول ؟
نؤكد احقية المكلفين بالعمل بلجنة النظام والمرقبة في صرف حافر منظومة التعليم الجديدة كون الامر اجباري وفي حال عدم حضورهم وتقديم اعتذر لعدم الحضور يتم تعرضهم للمسائلة القانونية مع مراعاة مواعيد الصرف للحافز من 1 أكتوبر حتي 30 يونيو.
- ما مدي أحقية المشاركين بأعمال الكنترول بالعمل التحضيري في صرف حافز منظومة التعليم الجديدة كون العمل يبدأ بعد يوم العمل الرسمي بمكان عمله الاصلي؟
نؤكد عدم احقية أعضاء الكنترول المتفرغين حيث يكون الحضور اختياري وبرغبته ولا يحاسب علي عدم الحضور من عدمه.
- ما مدى احقية صرف حافز منظومة التعليم الجديدة من عدمه للسادة معلمات الفصل الواحد؟
يحق لهؤلاء المعلمات الصرف حال ثبوت تطبيق تطوير مناهج التعليم الجديدة على تلك النوعية من المدارس أسواة بنظام التعليم العام وخضوع تلك المعلمات المشاركين بالعمل بها لاحكام القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وذلك طبقا لما ورد بشروط استحقاق الصرف بالكتب الصادرة في هذا الشأن.
- ما مدى احقية صرف حافز منظومة تطوير مناهج التعليم الجديدة المعلمين العاملين بمدارس الاعدادية المهنية؟
نؤكد عدم احقية المعلمين العاملين بمدارس التعليم المهني لعدم تطبيق منظومة تطوير المناهج عليهم اسوة بنظام التعليم العام.
- ما مدى احقية المعلمين الذين يقومن بالتدريس في منظومة التعليم الجديدة بداء من الصف الأول حتى السادس الابتدائي والصف الأول الاعدادي في صرف الحصص الزائدة عن النصاب القانوني لكل معلم؟
الضوابط الصادرة بشأن صرف حافز منظومة التعليم الجديدة ليس لها علاقة بضوابط صرف الحصص الزائدة عن النصاب القانون حيث ان الاحد الاقصي لصرف حافز منظومة التعليم هو النصابي القانوني فقط الوارد بالقانون 155 لسنة 2007 ويحسب الفعلي منها، اما بشأن الحصص الزائدة عن النصاب للمعلمين المعينين يطبق عليهم الضوابط الواردة بالكتاب الدوري الصادر.
- كيفية صرف حافز منظومة التعليم الجديدة معلمين المجالات الثلاث الـ ٨٠٠ جنيه كاملا حيث انهم يقوموا بتدريس ذات الحصة مقسمة بين الثلاث مجالات ام يتم تقسيم الـ800 جنيه قيمة الحافز على معلموا المجالات؟
يقوم معلم واحد فقط من معلمي المجالات الثلاث بتدريس مادة المهارات المهنية للفصل الواحد من فصول المرحلة الابتدائية ويقوم المعلم يصرف قيمة حافز المنظومة الـ ٨٠٠ جنيه كاملا للمعلم فقط، وفي حالة تقسيم الفصل علي عدد اثنين من معلمي المجالات يقوم التوجيه بتقسيم قيمة الحافز بالمناصفة بينهم ، وعليه يرجى الالتزام بما سبق