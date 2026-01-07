خبير : ما حدث في فنزويلا ليس عملية عسكرية بل تسليم منظم دون مقاومة

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب وحرب المعلومات، أن ما حدث في فنزويلا لا يمكن وصفه بعملية عسكرية تقليدية، بل هو حادثة تسليم جرت دون أي مقاومة تُذكر.

وأضاف أن الواقعة تعكس طبيعة التوازنات الدولية الحالية، ونهج الإدارة الأمريكية القائم على المصالح الاقتصادية والصفقات.

وأشار خلال حوار ببرنامج مساء دي ام سي، إلى أن ما جرى في فنزويلا تم دون أن تُسجَّل أي مواجهات حقيقية مع القوات الأمريكية، متابعا أن عدم وقوع إصابات في صفوفها، وهو ما اعتبره دليلًا واضحًا على أن العملية تمت عبر تسليم منظم، وليس من خلال اشتباكات أو صدامات عسكرية.