منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي
بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا
البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد
أخبار العالم

مـ.قتل 55 عسكريا خلال عملية اعتقال مادورو بين فنزويلا وكوبا

القسم الخارجي

أعلنت كل من فنزويلا وكوبا الثلاثاء مقتل 55 عسكرياً خلال العملية الأميركية التي أدت إلى القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، في تطور وصفته بعض المصادر بأنه أحد أخطر الحوادث الأمنية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ونشرت السلطات الكوبية أسماء 32 من قوات الأمن الذين قتلوا أثناء العملية التي نفذتها القوات الأميركية في العاصمة كراكاس ليلة الجمعة-السبت. 

وأوضحت هافانا أن 21 من القتلى كانوا يتبعون وزارة الداخلية، بينهم ثلاثة ضباط كبار، فيما كان 11 آخرون من القوات المسلحة الثورية، ومعظمهم جنود.

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الفنزويلي مقتل 23 عسكرياً خلال العملية، ونشرت القائمة الرسمية لأسماء القتلى عبر حسابها على إنستغرام، مؤكدة مشاركة عناصر من مختلف الوحدات العسكرية في التصدي للعملية.

ووفقاً لتصريحات وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، شارك في العملية نحو 200 جندي و150 طائرة، في ما وصف بأنه "عملية خاطفة" لتأمين اعتقال الرئيس مادورو.

وقد أثارت الحادثة ردود فعل دولية واسعة، وسط تحذيرات من تصاعد التوترات الإقليمية. 

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

هل يجوز الحلف بالطلاق

هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الإفتاء: إذا أراد المسلم الحلف فليحلف بالله وحده

الزكاة

حق الفقير لا يسقط.. الإفتاء: تنوع أماكن المال أو اختلاف أوقاتها لا يعفي من الزكاة

ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

وفد دار الإفتاء يشارك في ندوة بمكتبة مصر العامة بالمنصورة حول قضايا الشباب

بالصور

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

