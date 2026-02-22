قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
ضربته بالقلم علشان أحتوي الموقف.. ننشر أقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها
برلمان

الجندي: بيان القاهرة حاسم في رفض مزاعم ضم الأراضي العربية لإسرائيل

النائب المهندس حازم الجندي
النائب المهندس حازم الجندي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية جاء واضحًا وحازمًا في إدانة التصريحات المنسوبة إلى مايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، والتي حاولت تبرير مزاعم أحقية الإحتلال في ضم أراضٍى عربية لها.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن فحوى البيان يعكس رسائل مصرية مهمة مفادها رفض أي محاولات للالتفاف على الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك رفض توسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة.

خطاب يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه التصريحات تشكل خروجًا صريحًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن البيان المصري جاء ليؤكد أن القاهرة لن تسمح بتمرير أي خطاب يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، أو يقلل من فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

ولفت أن مصر تواصل التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى حل دائم يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد الجندي على أن استغراب مصر من هذه التصريحات يعكس التناقض الواضح بين المزاعم السابقة وما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، فضلاً عن ما تم تداوله خلال مؤتمر مجلس السلام الذي انعقد في واشنطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرسائل المصرية الواضحة تهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية وصون ثوابت الأمة العربية، وتؤكد أن القاهرة ستظل دائمًا داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية.

