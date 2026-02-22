وكيل دينية النواب: التصريحات الإسرائيلية مرفوضة وتعكس خطابا استفزازيا يتنافى مع قواعد القانون الدولي

أعرب النائب طارق المحمدي، وكيل اللجنة الدينية بــ مجلس النواب، عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي بأسرائيل بشأن ما يسمى بـ”حلم امتلاك الأرض من مصر إلى الفرات”، وهي تصريحات مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وتعكس خطاباً استفزازياً يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويغذي مناخ التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم إن مثل هذه الادعاءات التي تستند إلى أوهام توسعية وأطروحات تاريخية مسيّسة لا قيمة لها أمام الحقائق الثابتة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

السلام الحقيقي لا يُبنى على نزعات الهيمنة



وتابع: فالدولة المصرية ذات سيادة راسخة، وحدودها مصونة بإرادة شعبها ومؤسساتها الوطنية، ولا يمكن المساس بها أو التشكيك فيها تحت أي ظرف.

وأكد المحمدي أن السلام الحقيقي لا يُبنى على نزعات الهيمنة أو الخطابات الأيديولوجية المتطرفة، بل على أساس العدالة واحترام حقوق الشعوب والالتزام الصارم بالشرعية الدولية.

و وشدد على أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تقوض جهود التهدئة وتكشف عن نهج يتعارض مع متطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي.

ودعا وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة الخطابات التي تحرض على التوسع وتمثل تهديداً لمبادئ القانون الدولي، مع التأكيد على أن شعوب المنطقة لن تقبل بأي مساس بسيادتها أو حقوقها التاريخية المشروعة