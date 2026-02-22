قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: موعد ثابت لبحث مطالب دوائر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
إيهاب عمر

عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بديوان عام المحافظة، لبحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهاز التنفيذي والهيئات البرلمانية، ومناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية ذات الأولوية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبدأ التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود لخدمة المواطن وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظة، ومعتصم أحمد مدير الاتصال السياسي بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بأعضاء البرلمان، مثمنًا دورهم الوطني والتشريعي والرقابي، ومؤكدًا أن ممثلي الشعب شركاء رئيسيون في صياغة أولويات العمل العام ومتابعة تنفيذها، وأن التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأكد محافظ أسيوط أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن جميع أجهزة المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة المرافق، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية في مختلف القطاعات.

وأعلن اللواء محمد علوان أنه سيتم تحديد موعد دوري ثابت لعقد لقاءات تنسيقية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور القيادات التنفيذية ومديري المديريات المعنية، لبحث مطالب الدوائر ومناقشة التحديات على أرض الواقع، ووضع آليات متابعة واضحة بجدول زمني محدد، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الشكاوى في إطار من الشفافية والمسؤولية.

ومن جانبهم، هنأ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ نائب المحافظ بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية، مؤكدين دعمهم الكامل له في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، كما وجهوا الشكر والتقدير للمحافظ السابق اللواء هشام أبوالنصر، مثمنين ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، ومتمنين له دوام التوفيق.

كما أعرب النواب عن تقديرهم لحرص المحافظ على مد جسور التعاون والتنسيق المستمر، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها المحافظة لدفع مسار التنمية وتحقيق الاستقرار المجتمعي، والعمل على نقل نبض الشارع ومطالب المواطنين بصورة دقيقة وموضوعية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، بما يضمن توحيد الرؤى وتحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية فعالة، تسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط مجلسي النواب والشيوخ الهيئات البرلمانية الجهاز التنفيذي المحافظة مستوى الخدمات المشروعات الجارية الشكاوى القيادة السياسية

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

