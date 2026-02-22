قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أبعاد التنمية المستدامة في دول حوض النيل.. إصدار جديد يستلهم عبقرية التاريخ ورهانات المستقبل بهيئة الكتاب
قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. إخلاء مناطق سكنية متعددة بسبب نشوب حرائق الغابات

أ ش أ

أصدرت السلطات في كوريا الجنوبية أوامر إخلاء لعدة مناطق سكنية في مقاطعة "تشنجتشيونج الجنوبية" بسبب حرائق الغابات.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم /الأحد/ أن الحريق شب أمس /السبت/ في منطقة "يسان" وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة عليه قبل أن يشب مجددا وينتشر إلى مناطق أوسع، مشيرة إلى أن عشرات السكان قضوا الليلة الماضية في الملاجئ.

وتابعت الشبكة أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ من المستوى الأول، والتي تم في إطارها نشر 260 رجل إطفاء و60 آلية، مضيفة أن مساحة المنطقة المتضررة جراء الحريق وصلت حتى الآن إلى 45 هكتارا.

وفي مقاطعة "جيونجسانج الجنوبية" جنوب غربي البلاد، نشب حريق غابات في منطقة "هميانغ" استمر لمدة 12 ساعة ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ من المستوى الأول وإصدار أوامر إخلاء للسكان.

وتشهد مناطق مختلفة في أنحاء كوريا الجنوبية اندلاع حرائق غابات محدودة أو ضخمة بسبب الطقس الجاف والرياح القوية التي تسهم في انتشارها.

كوريا الجنوبية مناط سكنية حرائق الغابات

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

