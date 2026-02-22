كوريا الجنوبية.. إخلاء مناطق سكنية متعددة بسبب نشوب حرائق الغابات

أصدرت السلطات في كوريا الجنوبية أوامر إخلاء لعدة مناطق سكنية في مقاطعة "تشنجتشيونج الجنوبية" بسبب حرائق الغابات.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم /الأحد/ أن الحريق شب أمس /السبت/ في منطقة "يسان" وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة عليه قبل أن يشب مجددا وينتشر إلى مناطق أوسع، مشيرة إلى أن عشرات السكان قضوا الليلة الماضية في الملاجئ.

وتابعت الشبكة أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ من المستوى الأول، والتي تم في إطارها نشر 260 رجل إطفاء و60 آلية، مضيفة أن مساحة المنطقة المتضررة جراء الحريق وصلت حتى الآن إلى 45 هكتارا.

وفي مقاطعة "جيونجسانج الجنوبية" جنوب غربي البلاد، نشب حريق غابات في منطقة "هميانغ" استمر لمدة 12 ساعة ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ من المستوى الأول وإصدار أوامر إخلاء للسكان.

وتشهد مناطق مختلفة في أنحاء كوريا الجنوبية اندلاع حرائق غابات محدودة أو ضخمة بسبب الطقس الجاف والرياح القوية التي تسهم في انتشارها.