ترامب يعلن عقد اجتماع حول الطاقة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو مارس المقبل

أعلنت السفارة الأمريكية في طوكيو، اليوم الأحد، أن "المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة" التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع اليابان في طوكيو يومي 14 و 15 مارس المقبل.

وذكر بيان السفارة الأمريكية أن وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم ووزير الطاقة كريس رايت ومدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين سيتوجهون إلى طوكيو الشهر المقبل للقاء ما يقرب من اثنتي عشرة دولة من دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإجراء محادثات حول أمن الطاقة.

وأضاف البيان أن قادة حكومات من عدة دول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومسؤولين تنفيذيين من قطاعات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والمالية سيحضرون المنتدى، حسبما ذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي.