الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يشدد على تكثيف التفتيش لضمان تطبيق قانون العمل

تكثيف التفتيش لضمان تطبيق قانون العمل بأسيوط
تكثيف التفتيش لضمان تطبيق قانون العمل بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور محمد علوان محافظ أسيوط، أن المتابعة المستمرة لأداء المديريات الخدمية تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القوانين المنظمة لسوق العمل، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويحفظ حقوق الجميع.

جاء ذلك في إطار متابعته لجهود مديرية العمل بأسيوط، بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، والتي نفذت حملة تفتيش مشتركة من خلال إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة على عدد من المنشآت التجارية والصناعية بمركزي أبوتيج وأبنوب، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن الرداد، بشأن تكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لاسيما ما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل قانونية للعمال، إلى جانب مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تدعم جهود وزارة العمل في نشر ثقافة الالتزام بالقانون، وتوعية طرفي الإنتاج بحقوقهما وواجباتهما، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة يمثل أحد المحاور الأساسية لزيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار داخل المحافظة.

وشدد المحافظ على أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دوري ومفاجئ بجميع المراكز، وأنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات يتم رصدها، مع منح الفرصة لتوفيق الأوضاع وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحه بالتأكيد على أن الانضباط وتطبيق القانون يمثلان ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، وتعزيز ثقة المواطنين في الأداء التنفيذي بالمحافظة.

