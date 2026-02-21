قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
توك شو

مبادرة "دواؤك لحد باب بيتك" توصيل الأدوية مجانًا لمرضى الأمراض المزمنة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن خدمة "دواؤك لحد باب بيتك" تأتي ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

 هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل حياة المرضى، حيث يتم توصيل الأدوية الشهرية مباشرة إلى منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى العيادات أو المستشفيات. 

وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمستمرة لجميع فئات المجتمع.

هدف الخدمة

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تم إطلاق هذه الخدمة لتلبية احتياجات المرضى، بما يساهم في تحسين نوعية الحياة خاصة للفئات التي تتطلب رعاية صحية مستمرة.

 وتستهدف الخدمة تقديم الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، بما في ذلك كبار السن الذين يصعب عليهم التنقل إلى العيادات.

التفاصيل المتعلقة بالخدمة

تتيح هذه الخدمة للمرضى المنتفعين من الهيئة العامة للتأمين الصحي الحصول على الأدوية الشهرية بشكل دوري إلى منازلهم، مما يوفر عليهم عناء التنقل إلى العيادات. ووفقًا لما ذكره الدكتور حسام عبد الغفار، فإن الخدمة مجانية تمامًا ولا تفرض أي رسوم إضافية على المرضى.

وأضاف عبد الغفار أن هذه الخدمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة عبر 3 عيادات، وتم بعدها توسيعها لتشمل 6 عيادات، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.

مراحل التنفيذ والتوسع

بدأت وزارة الصحة المرحلة الأولى من المبادرة في 3 عيادات، ثم تم التوسع لتشمل 3 عيادات جديدة في المرحلة الثانية، ليصل العدد الإجمالي إلى 6 عيادات. العيادات التي تقدم الخدمة تشمل:

عيادة النصر بحلوان

عيادة مدينة نصر بالقاهرة

عيادة علي بن أبي طالب في طنطا بمحافظة الغربية

العيادة المركزية بأسيوط

عيادة المندرة بالإسكندرية

عيادة ناصر بالقاهرة

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة ستواصل التوسع الجغرافي لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين في جميع أنحاء مصر.

آلية الحصول على الخدمة

للحصول على خدمة "دواؤك لحد باب بيتك"، يتطلب الأمر من المريض تقديم طلب توصيل عبر الموقع المخصص، مع ضرورة إبراز بطاقة الرقم القومي وبطاقة التأمين الصحي. هذه الخطوات تضمن ضمان وصول الأدوية إلى المستفيدين الفعليين.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن الهيئة العامة للتأمين الصحي مسؤولة عن ضمان سلامة سلاسل الإمداد، حيث يتم نقل الأدوية عبر شركات شحن معتمدة تلتزم بالمعايير والاشتراطات الخاصة بنقل الأدوية، بما في ذلك الأدوية التي تتطلب درجات تبريد خاصة.

خدمة مجانية تمامًا

شدد عبد الغفار على أن هذه الخدمة هي جزء من منظومة التأمين الصحي، وأنها تتم بشكل مجاني بالكامل دون فرض أي رسوم إضافية على المنتفعين. تهدف هذه الخدمة إلى تخفيف العبء عن المرضى، خصوصًا في ظل الظروف الصحية الحالية، وتعزيز شعورهم بالدعم والرعاية المستمرة.

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
