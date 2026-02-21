الصحة: فحص 16مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، وعنق الرحم) لـ 16 مليونًا و224 ألف مواطن من سن 18 عامًا فأكثر، بالمجان التام، منذ إطلاقها في يونيو 2023 تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تعتمد على استبيان إلكتروني دقيق يحدد عوامل الخطورة والأعراض المحتملة، ويمكن للمواطنين الوصول إليه مباشرة عبر الرابط: https://shorturl.at/anBHM. وفور ظهور أي اشتباه، يتم الإحالة الفورية إلى المراكز والمستشفيات المتخصصة لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج دون تأخير.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالعزيز المدير التنفيذي للمبادرة أن المواطن يمكنه ملء الاستبيان المبدئي إما بزيارة أقرب وحدة صحية أو عبر الموقع الإلكتروني، حيث يحدد نوع الورم المستهدف بدقة. وفي حال الاشتباه، تُجرى الأشعة والتحاليل المعملية اللازمة، فإذا كانت النتائج سلبية يُدرج المواطن في برنامج متابعة دورية، أما الحالات الإيجابية فيُعرض المريض على لجنة طبية متعددة التخصصات لتحديد خطة العلاج بأسرع وقت ممكن.

استمرار تقديم الدعم والمعلومات للمواطنين

وتؤكد الوزارة استمرار تقديم الدعم والمعلومات للمواطنين عبر الخط الساخن 105 أو 15335، والموقع الرسمي للمبادرات الصحية الرئاسية، والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيةً الجميع إلى المشاركة في الاستبيان للكشف المبكر الذي يُعد السبيل الأمثل لزيادة فرص الشفاء وتقليل المضاعفات.