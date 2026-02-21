3 قتـ.لى و27 مفقودًا بعد غرق قارب جنوب جزيرة كريت

أفادت وسائل إعلام يونانية، بغرق قارب يقل مهاجرين قرب جنوب جزيرة كريت، وبحسب التقارير الأولية، تم انتشال ثلاثة أشخاص من البحر دون أي علامات حياة.

وتمكن خفر السواحل من إنقاذ 20 شخصًا ونقلهم إلى كالوي ليمينيس بواسطة سفينة حاويات عابرة ترفع علم بنما ولا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين.

تجري عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق جنوب جزيرة كريت بعد غرق قارب مهاجرين على بعد حوالي 15 ميلًا بحريًا قبالة سواحل كالوي ليمينيس، في بلدية فايستوس.

سارعت أربع سفن تجارية كانت موجودة في المنطقة إلى تقديم المساعدة، إلى جانب سفينتين تابعتين لوكالة فرونتكس ووحدة جوية تم نشرها لدعم عمليات البحث.

وتجري جهود الإنقاذ في ظل ظروف صعبة، حيث لا تزال الرياح العاتية تؤثر على المنطقة.

ولم تُصدر السلطات بعد أي تفاصيل إضافية بشأن هويات أو جنسيات من كانوا على متن القارب. ولا تزال العملية جارية.