الكل بيعترض وخلاص.. الغندور يعلق على تصريحات شوبير بشأن الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور، على تصريحات الإعلامي أحمد شوبير ، بشأن اعتراض نادي الزمالك على الحكم آمين عمر.

وكتب الغندور، عبر حسابه على فيسبوك: "الإعلامي الكبير كابتن احمد شوبير بيقول باستغراب، هل فعلا الزمالك قدم شكوي في أمين عمر اللي حكم ماتش الأهلي والجونة ، وده نفس اللي حصل لما الأهلي طلع بيان ضد الحكام من قبل ما يلعب أي مباراة في دوري الموسم الماضي بعد ماتش الزمالك والبنك الأهلي".

وتابع: “لو حد فاكر كان استغراب برده ودلوقتي آخرين بيعترضوا علي حكم ماتش بيراميدز وطرد عمرو قلاوة رغم انه مش ماتش الأهلي أو الزمالك، وهي دي الكورة الكل بيعترض علي بعض فقط”.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية اليوم الجمعة للاتحاد المصري لكرة القدم، يبدي خلالها تحفظه على تعيين الحكم حمادة القلاوي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام حرس الحدود، المقرر لها اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بسبب ارتكاب القلاوي أخطاء تحكيمية في مباراة الزمالك أمام الحرس الموسم الماضي، ومن ثم لم يكن مناسباً إسناد مباراة اليوم إلى نفس الحكم حسب بيان النادي الرسمي.

وعلق الإعلامي أحمد شوبير، بعد تقديم شكوي من الزمالك في حكم مباراة الأهلي والجونه حمادة القلاوي.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ؛"هو بجد الزمالك قدم شكوى في حكم مباراة الاهلي والجونه”.