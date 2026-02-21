الغندور يثير الجدل بشأن التعليقات على أداء الحكام في مباراة بيراميدز

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل في منشور شاركه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن أداء التحكيم في مباريات الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "المضحك أن بعض الناس بتتكلم علي التحكيم في ماتش بيراميدز يظهر اننا بنختار نتكلم امتي ونسكت امتي".

وفاز فريق بيراميدز بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المباراة:

ولم تشهد المباراة فرصًا خطيرة من الفريقين، واقتصر اللعب في منتصف الملعب.

وحصل فريق بيراميدز على 3 ركلات ركنية مقابل واحدة فقط لصالح سيراميكا كليوباترا.

وشهدت الدقيقة 45، حصول عمرو قلاوة على الإنذار الثاني له في اللقاء، بعدما تحصل على البطاقة الأولى في الدقيقة 16، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له، ويكمل فريق سيراميكا اللقاء بـ 10 لاعبين.

وفي بداية الشوط الثاني، سجل حامد حمدان هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 49.