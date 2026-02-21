وسام أبو علي يوجه رسالة لـ إمام عاشور عبر إنستجرام

وجه وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، رسالة لإمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب وسام أبو علي، عبر خاصية الاستوري بمناسبة عيد ميلاد إمام عاشور: “عيد ميلاد سعيد أخي”.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة سموحة في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمام الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي أمام سموحة

يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع مباراة الأهلي وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت

يحتل فريق النادي الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 25 نقطة.