قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
"نحتاجك في أمريكا".. ترامب يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو
الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية في ثالث أيام رمضان
رمضان بالأرقام.. خريطة تكشف أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مروان عطية يهنيء إمام عاشور في عيد ميلاده

مروان عطية وإمام عاشور
مروان عطية وإمام عاشور
سارة عبد الله

وجه مروان عطية لاعب النادي الأهلي، رسالة لزميله بالفريق إمام عاشور، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب مروان عطية عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “كل سنة وانت طيب يا ايمو وعقبال مليون سنة يا اخويا وتحقق اللي نفسك فيه يارب”.

مروان عطية

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة سموحة في اطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري.

وكان  الأهلي قد حقق الفوز أمام الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في اطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي امام سموحة

يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع مباراة الاهلي وسموحة عبر قناة اون تايم سبورت 

يحتل فريق النادي الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 25 نقطة.

مروان عطية الأهلي إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين

وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين

الدكتور مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور مصطفى عبد الغني بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات

الاحتلام في رمضان

هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟.. انتبه

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد