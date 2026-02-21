العثور على 5 آلاف كتلة حجرية من فنار الإسكندرية ومشروع يعيد بنائه افتراضياً

أكد مدير مركز الدراسات السكندرية الفرنسي "توما فوشيه " أن بعثة المركز عثرت على أكثر من خمسة آلاف كتلة حجرية تعود إلي فنار الإسكندرية القديم "أحد عجائب الدنيا السبع" خلال مواسم عملها ، ويجري الآن تنفيذ مشروع لإعادة بناء الفنار القديم افتراضيا.

وأوضح مدير المركز - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مشروع إعادة بناء فنار الإسكندرية القديم افتراضيا يجري من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد، ومن المقرر أن ينتهي تنفيذه آخر العام الجاري.

وأضاف "خصصنا موقعا إلكترونيا حول فنار الإسكندرية القديم يضم كافة المعلومات و متاح حالياً باللغة الفرنسية و بصدد ترجمته إلى الإنجليزية و إلى العربية، وسيتضمن كافة التفاصيل المعروفة عن فنار الإسكندرية".

كما كشف أن بعثة مركز الدراسات السكندرية ستبدأ أعمالها في شهر أبريل المقبل وتستهدف العثور على اكتشافات جديدة عن بقايا الفنار القديم بالقرب من قلعة قايتباي.

وفي سياق متصل.. أشاد فوشيه، بمكانة مكتبة الإسكندرية "صرح الثقافة والمعرفة والحضارة العالمية" ، مؤكدا أنها تعد مركزا للعلوم والمعارف.

وثمن أهمية الفعاليات التي تحتضنها المكتبة ومنها معرض العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود الذي يجسد العلاقة بين مصر وبلغاريا ويعكس التاريخ العريق من التعاون والترابط بين الجانبين بما تعكسه الآثار المتعددة.