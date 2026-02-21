الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن نشاط فرق عمل إدارة متابعة المشروعات القومية بالوزارة خلال الفترة من 15 إلى 19 فبراير 2026، متضمنا تنفيذ 26 زيارة ميدانية شملت المرور على 21 مستشفى و51 وحدة صحية بعدد من المحافظات، بمشاركة مهندسين ومتخصصين من الإدارة الهندسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الزيارات أسفرت عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في عدة محافظات، وشملت المتابعة:

مدينة النيل الطبية

• محافظة القاهرة: المرور على مدينة النيل الطبية (معهد ناصر) لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات بمبنى الأورام، إلى جانب إصلاح وتشغيل المصاعد الهيدروليكية لنقل البضائع بمخازن الوزارة في العباسية.

• محافظة الجيزة: متابعة تطوير 51 وحدة رعاية أولية، مع التركيز على مراكز (طناش، جزيرة محمد، كفر حكيم، أبو رواش، والكومبرة) لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية.

• محافظة الغربية: مستشفى السنطة المركزي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 93%، مع الانتهاء من الإنشاءات الخارجية والأسوار.

• محافظة شمال سيناء: الانتهاء من التشطيبات النهائية بمستشفى طوارئ بغداد بنسبة 95%، ووصول نسبة الإنجاز في مبنى الكلى بمستشفى العريش إلى 95%.

• محافظة الشرقية: متابعة أعمال التطوير بمستشفى أبو كبير المركزي بنسبة 95%.

وأكد الدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية أن الزيارات شملت متابعة التجهيزات اللوجستية والفنية، والتأكد من جاهزية 3 معامل مركزية، وإجراء استلام ابتدائي لمستشفيات (القناطر الخيرية، وصدر العباسية، ورمد الزقازيق)، مع استمرار المتابعة حتى الاستلام النهائي.

وأبرز التقرير التزام الفرق بالمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المشروعات القومية في مواعيدها، ورفع كفاءة المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.