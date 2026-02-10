وسام أبو على يُنهى أزمة السيولة الدولارية فى الأهلى

شهدت خزينة النادي الأهلي انتعاشة مالية خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل أزمة السيولة الدولارية التي يمر بها النادي، وذلك بعد الحصول على القسط الثاني من قيمة صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "خزينة الأهلي تنتعش بـ 2.5 مليون دولار من صفقة وسام أبو علي"

يذكر أن النادي الأهلي قد وافق على بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو مقابل 7.5 مليون دولار، وحصل على القسط الأول من قيمة الصفقة فور إتمام العقد، قبل أن يحصل اليوم على قيمة القسط الثاني.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز في الخامسة مساء يوم الأربعاء.