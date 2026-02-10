قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

يعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء10-2- 2026 وسط ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6720 جنيهًا للبيع بزيادة قدرها 45 جنيهًا عن سعر أمس الذي بلغ 6675 جنيهًا. 

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 53.760 ألف جنيه مقابل 53.4 ألف جنيه أمس، بفارق 360 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم 

عيار 24: 7680 جنيهًا للبيع – 7600 جنيهًا للشراء.

عيار 22: 7040 جنيهًا للبيع – 6965 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6720 جنيهًا للبيع – 6650 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5760 جنيهًا للبيع – 5700 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4480 جنيهًا للبيع – 4435 جنيهًا للشراء.

عيار 12: 3840 جنيهًا للبيع – 3800 جنيهًا للشراء.

الأونصة: 238875 جنيهًا للبيع – 236385 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 53760 جنيهًا للبيع – 53200 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا: 5015.05 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7680 جنيهًا للبيع و7600 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 7040 جنيهًا للبيع و6965 جنيهًا للشراء.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 6720 جنيهًا للبيع و6650 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5760 جنيهًا للبيع و5700 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4480 جنيهًا للبيع و4435 جنيهًا للشراء، وعيار 12 سجل 3840 جنيهًا للبيع و3800 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلية 238875 جنيهًا للبيع و236385 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 53760 جنيهًا للبيع و53200 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 5015.05 دولار.

