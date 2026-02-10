خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ كثير من ربات البيوت في تجهيز الخضروات وتفريزها لتوفير الوقت والمجهود أثناء الصيام.

خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

تقول هبه محمد خبيرة الإقتصاد المنزلى، ورغم أن التفريز يُعد وسيلة ممتازة للحفاظ على كثير من الخضروات، إلا أن هناك أنواعًا لا تتحمل التجميد نهائيًا، وقد يؤدي تفريزها إلى فقدان الطعم والقوام، بل وقد يجعلها غير صالحة للاستخدام.

لماذا لا تتحمل بعض الخضروات التفريز؟

التفريز يؤدي إلى تكوّن بلورات ثلجية داخل أنسجة الخضروات. بعض الأنواع تحتوي على نسبة عالية من الماء أو أنسجة رخوة، وعند إذابتها تتحول إلى كتلة لينة أو مائية، ما يفقدها قيمتها في الطهي. لذلك، معرفة الخضروات التي لا يجوز تفريزها يساعد على الحفاظ على جودة الطعام وصحة الأسرة.

الخس والجرجير

الخس والجرجير من أكثر الخضروات حساسية للتفريز. أوراقهما الرقيقة تحتوي على نسبة عالية من الماء، وعند التجميد ثم فكّه، تفقد تماسكها تمامًا وتصبح ذابلة وغير صالحة للاستخدام، سواء في السلطات أو الساندويتشات.

الخيار

الخيار من الخضروات التي يكثر تفريزها عن طريق الخطأ. بعد التجميد، يتحول الخيار إلى قوام إسفنجي مائي ويفقد طعمه المنعش، لذلك يُفضل حفظه طازجًا في الثلاجة واستخدامه خلال أيام قليلة فقط.

الطماطم الطازجة

رغم شيوع تفريز الطماطم، إلا أن الطماطم الطازجة الكاملة لا تتحمل التجميد إذا كان الهدف استخدامها في السلطات أو التقطيع. بعد التفريز تصبح طرية جدًا. يمكن فقط تفريزها في صورة صلصة أو مطبوخة، وليس كثمار طازجة.

البطاطس النيئة

البطاطس النيئة من أكثر الخضروات التي يفسدها التفريز. النشا الموجود فيها يتحول أثناء التجميد، مما يؤدي إلى طعم غير مستساغ وقوام محبب. إذا رغبتِ في تفريز البطاطس، يجب سلقها نصف سلقة أو قليها جزئيًا أولًا.

البصل النيئ

تفريز البصل النيئ يغير من نكهته القوية ويجعله طريًا جدًا بعد فك التجميد. يمكن استخدامه في الطهي فقط، لكن لا يصلح للقلي أو التقديم الطازج، الأفضل حفظ البصل في مكان جاف ومهوّى.

الفجل

الفجل يفقد قرمشته تمامًا بعد التفريز ويتحول إلى قوام لين وطعم باهت، مما يجعله غير صالح للاستخدام في السلطات أو التخليل.

الكوسة والخيار معًا

رغم أن بعض السيدات يفرزن الكوسة، إلا أن الكوسة ذات البذور الكبيرة أو القديمة لا تتحمل التفريز، وتصبح مائية بعد فك التجميد. يُفضل اختيار الكوسة الصغيرة فقط وسلقها سريعًا إن لزم التفريز.

كيف نحافظ على الخضروات بدلًا من تفريزها؟