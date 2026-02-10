عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض صغير عقب استدراجه أعلى سطح منزل بمنطقة الهرم.

وقررت النيابة عرض الطفل على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان الإصابات التي لحقت به، كما طلبت تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من نجار بتعرض نجله 11 سنة إلى لهتك العرض، وقال أن نجله توجه لشراء الإفطار وقام شخص مجهول باستدراجه إلى سطح أحد العقارات وقام بالتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه، ثم فر هاربا.

وعلى الفور، ألقي القبض على المتهم ويدعى عمرو ، خ 22 سنة وشهرته “بلاوي” وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.