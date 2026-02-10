قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص وإصابة 25 في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الإسماعيلية انجي هيبة

لقى شخص مصرعه وأصيب 25 آخرون بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور، نتيجة انقلاب ميكروباص على وصلة أم قمر على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، تم نقل المصابين إلى مستشفيات العاشر من رمضان بالشرقية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما دفع مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بـ20 سيارة إسعاف لنقل وإسعاف المصابين إلى المستشفيات المختلفة.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 25 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة الحادث، تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفيات العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثمان المتوفى.

الإسماعيلية

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
السيارات الكهربائية
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
مرسيدس
