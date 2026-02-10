وزير الخارجية: مصر تعمل على وقف التصعيد الإيراني لمنع أي أزمة إقليمية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن هناك توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الملف الإيراني، مشيرًا إلى القناعة المصرية بأهمية العمل على وقف التصعيد لتجنب أي أزمات جديدة في المنطقة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي، إن الرئيس السيسي تواصل مع الرئيس الإيراني، كما ناقش الموضوع مع الرئيس الأمريكي خلال منتدى دافوس، بهدف منع الانزلاق إلى حرب إقليمية.

جهود مصرية مستمرة وتنسيق إقليمي

وأوضح وزير الخارجية أن الجهود المصرية متواصلة بتوجيهات من الرئيس السيسي، مع اتصالات يومية مع الجانبين الأمريكي والإيراني، وتنسيق كامل مع الأشقاء في قطر والسعودية والإمارات وتركيا وسلطنة عمان، بما في ذلك استضافة الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي.

وشدد على أن المنطقة والعالم لا يتحملان أي تصعيد جديد، مؤكداً حرص مصر على العمل الدبلوماسي للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.