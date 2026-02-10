قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: مصر تعمل على وقف التصعيد الإيراني لمنع أي أزمة إقليمية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن هناك توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الملف الإيراني، مشيرًا إلى القناعة المصرية بأهمية العمل على وقف التصعيد لتجنب أي أزمات جديدة في المنطقة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي، إن الرئيس السيسي تواصل مع الرئيس الإيراني، كما ناقش الموضوع مع الرئيس الأمريكي خلال منتدى دافوس، بهدف منع الانزلاق إلى حرب إقليمية.

جهود مصرية مستمرة وتنسيق إقليمي

وأوضح وزير الخارجية أن الجهود المصرية متواصلة بتوجيهات من الرئيس السيسي، مع اتصالات يومية مع الجانبين الأمريكي والإيراني، وتنسيق كامل مع الأشقاء في قطر والسعودية والإمارات وتركيا وسلطنة عمان، بما في ذلك استضافة الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي.

وشدد على أن المنطقة والعالم لا يتحملان أي تصعيد جديد، مؤكداً حرص مصر على العمل الدبلوماسي للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

الدكتور بدر عبد العاطي الرئيس السيسي ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا

خلف كل هدف أسطورة.. حكاية صناع الأسيست في دوري أبطال أوروبا

لامين يامال

لامين يامال يكتب التاريخ في كامب نو ويتفوق على ميسي بتحطيم رقم صمد 110 أعوام

شوبير

بعد انتقاداته لرئيس لجنة الحكام.. شوبير يوجه رسالة لـ محمود البنا

بالصور

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد