بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

في استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن بدء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بمركز الزقازيق، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على سلامة الطرق والكباري وضمان تحقيق السيولة المرورية والأمان للمواطنين.

وأكدت الدكتورة هند هلال مدير المكتب الاعلامي بالمحافظة أن أعمال الصيانة تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لمتابعة الحالة الفنية للكباري والمنشآت الحيوية، والتدخل الفوري لإجراء أعمال التطوير اللازمة بما يساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضحت أن الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال لن تتأثر بشكل كبير، حيث سيتم تحويل السير إلى الطريق السطحي أسفل الكوبري العلوي، مع تنظيم المرور لضمان انسيابية الحركة ومنع التكدسات، خاصة في أوقات الذروة.

كما تقرر أن يتم الغلق الجزئي للكوبري العلوي خلال فترات العمل الليلية فقط، بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحاً، وذلك لتسهيل تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة في أقل وقت ممكن، مع تقليل التأثير على حركة المواطنين خلال ساعات النهار.

ومن جانبه، شدد محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال في أسرع وقت، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة، موجهاً الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ بشكل دوري وتكثيف التواجد المروري بمحيط الكوبري لتنظيم الحركة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.