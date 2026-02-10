قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
فتح الطريق الإقليمي في المنوفية.. ومصدر: إغلاقه بسبب الشبورة إجراء احترازي
20 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. تفاصيل جديدة عن الضريبة العقارية قبل تعديل القانون نهائيا
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة
«فتاة الأتوبيس» تكشف تفاصيل ملاحقتها والاعتداء عليها: حاول التحرش بي وتعرضت للرشق بالطوب
الفظائع كارثية.. الأمم المتحدة تحمل قوات الدعم السريع مسؤولية جرائم الفاشر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

اعمال
اعمال
محمد الطحاوي

في استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن بدء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بمركز الزقازيق، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على سلامة الطرق والكباري وضمان تحقيق السيولة المرورية والأمان للمواطنين.

وأكدت الدكتورة هند هلال مدير المكتب الاعلامي بالمحافظة أن أعمال الصيانة تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لمتابعة الحالة الفنية للكباري والمنشآت الحيوية، والتدخل الفوري لإجراء أعمال التطوير اللازمة بما يساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضحت أن الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال لن تتأثر بشكل كبير، حيث سيتم تحويل السير إلى الطريق السطحي أسفل الكوبري العلوي، مع تنظيم المرور لضمان انسيابية الحركة ومنع التكدسات، خاصة في أوقات الذروة.

كما تقرر أن يتم الغلق الجزئي للكوبري العلوي خلال فترات العمل الليلية فقط، بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحاً، وذلك لتسهيل تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة في أقل وقت ممكن، مع تقليل التأثير على حركة المواطنين خلال ساعات النهار.

ومن جانبه، شدد محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال في أسرع وقت، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة، موجهاً الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ بشكل دوري وتكثيف التواجد المروري بمحيط الكوبري لتنظيم الحركة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الزقازيق بمدينة الزقازيق

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

محافظ البحيرة

ننشر جدول فصل الكهرباء عن مراكز ومدن البحيرة اليوم الثلاثاء 10 فبراير

محافظ البحيرة

محافظ البحيرة توجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لصغير يعاني من الفشل الكلوي

معارض أهلا رمضان بجنوب سيناء

جنوب سيناء تستقبل رمضان بخطة متكاملة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين

بالصور

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

