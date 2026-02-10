قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
رياضة

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الختامي اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط بعد سقوطه في سلسلة من نزيف النقاط خلال الفترة الماضية.

ودخل توروب مرحلة الشك بالنسبة لجماهير الأهلي حول إمكانياته وقدراته في تحقيق الألقاب والبطولات بعد سقوطه في المباريات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

 وتُقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الجديدة من المسابقة المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحظى مباراة الأهلي والإسماعيلي بتغطية إعلامية مميزة، حيث سيتم نقل اللقاء بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

كما تُقدم القناة استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة، يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، للحديث عن أبرز التفاصيل الفنية.

