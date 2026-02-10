الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الختامي اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط بعد سقوطه في سلسلة من نزيف النقاط خلال الفترة الماضية.

ودخل توروب مرحلة الشك بالنسبة لجماهير الأهلي حول إمكانياته وقدراته في تحقيق الألقاب والبطولات بعد سقوطه في المباريات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

وتُقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الجديدة من المسابقة المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحظى مباراة الأهلي والإسماعيلي بتغطية إعلامية مميزة، حيث سيتم نقل اللقاء بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

كما تُقدم القناة استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة، يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، للحديث عن أبرز التفاصيل الفنية.