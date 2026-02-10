موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي منافسه النادي الإسماعيلي، غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الجديدة من المسابقة المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحظى مباراة الأهلي والإسماعيلي بتغطية إعلامية مميزة، حيث سيتم نقل اللقاء بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

كما تُقدم القناة استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة، يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، للحديث عن أبرز التفاصيل الفنية.

معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي

أعلن أيمن الكاشف المعلق الرياضي عن التعليق الصوتي علي مباراة الأهلي و الاسماعيلي، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكتب أيمن الكاشف ، المعلق الرياضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أهلا بكم أصدقائي نلتقي في مباراة الأهلي و الإسماعيلي يوم الاربعاء الساعه 5مساء on sport 1 مشاهده ممتعه لكم يارب".

الأهلي ضد الإسماعيلي

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم بالنسبة للأهلي، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري، خاصة مع اقتراب المنافسة من مراحل حاسمة.

وفي المقابل، يدخل الإسماعيلي اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة، من أجل تحسين وضعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة، في ظل التاريخ الطويل من الندية بين الفريقين، حيث تعتبر مباريات الأهلي والإسماعيلي من الكلاسيكيات المعروفة في الكرة المصرية، وغالبًا ما تحمل طابعًا خاصًا سواء داخل الملعب أو على مستوى الحضور الجماهيري والمتابعة الإعلامية.