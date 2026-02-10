قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراكة استراتيجية وانطلاقة صناعية جديدة بين مصر والسنغال
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يواجه النادي الأهلي منافسه النادي الإسماعيلي، غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 وتُقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الجديدة من المسابقة المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحظى مباراة الأهلي والإسماعيلي بتغطية إعلامية مميزة، حيث سيتم نقل اللقاء بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

كما تُقدم القناة استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة، يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، للحديث عن أبرز التفاصيل الفنية.

معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي 

أعلن أيمن الكاشف المعلق الرياضي عن التعليق الصوتي علي مباراة الأهلي و الاسماعيلي، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكتب أيمن الكاشف ، المعلق الرياضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أهلا بكم أصدقائي نلتقي في مباراة  الأهلي و الإسماعيلي يوم الاربعاء الساعه 5مساء on sport 1  مشاهده ممتعه لكم يارب".

الأهلي ضد الإسماعيلي

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم بالنسبة للأهلي، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري، خاصة مع اقتراب المنافسة من مراحل حاسمة. 

وفي المقابل، يدخل الإسماعيلي اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة، من أجل تحسين وضعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة، في ظل التاريخ الطويل من الندية بين الفريقين، حيث تعتبر مباريات الأهلي والإسماعيلي من الكلاسيكيات المعروفة في الكرة المصرية، وغالبًا ما تحمل طابعًا خاصًا سواء داخل الملعب أو على مستوى الحضور الجماهيري والمتابعة الإعلامية.

