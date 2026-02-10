قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إحالة 3 مدراء مدارس بالهرم للتحقيق بسبب 8 مخالفات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت إدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة ، أنه في إطار الحرص على انتظام العملية التعليمية والانضباط الإداري داخل المدارس، ونتيجة لأعمال المتابعة الميدانية.

وتمت إحالة كلٍ من: مدير مدرسة الشباب ، ومدير مدرسة الاهرام للتعليم الأساسي ، ومدير مدرسة الفردوس الابتدائية
إلى التحقيق، وذلك بسبب وجود قصور واضح ومخالفات متعددة تم رصدها أثناء المتابعة.
 

وقد تمثلت هذه المخالفات في:
- عدم وجود جداول دراسية.
- عدم توافر قوائم للطلاب .
- عدم وجود جداول للتقييمات.
- غياب الوسائل التعليمية
- سوء تنظيم الفصول والديسكات.
- عدم النظافة.
- انتشار حالة من الفوضى داخل المدارس
- عدم وجود إشراف كافٍ وهو ما يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية ويخالف التعليمات المنظمة للعمل.

كما أعلنت إدارة الهرم التعليمية ، أنه تمت مجازاة جميع أعضاء قسم المتابعة، وذلك لتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية، وعدم قيامهم بمتابعة هذه السلبيات بالشكل المطلوب، وعدم الإبلاغ عنها في حينه، بما يُعد إخلالًا بواجبات المتابعة المنوطة بهم.


وقالت إدارة الهرم التعليمية : يأتي هذا الإجراء تنبيهًا وتحذيرًا بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات واللوائح المنظمة للعمل، وتحمل كل مسؤول لمسؤولياته، تحقيقًا للصالح العام وضمانًا لبيئة تعليمية منضبطة وآمنة لأبنائنا الطلاب.
 

وأضافت إدارة الهرم التعليمية : سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفات يتم رصدها مستقبلًا، مع استمرار المتابعة الميدانية بصفة دورية، والتأكيد على عدم التهاون مع أي إخلال بالمسؤوليات الوظيفية أو بما يخل بحسن سير العملية التعليمية.

وكان قد أكد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة خلال جولاته الميدانية بالمدارس ،  على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وأن الانضباط المدرسي مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة.

 ولفت سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة إلى أن كل طالب قادر على النجاح إذا وجد الرعاية والدعم. وشدد على أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم لمستقبل الوطن.

