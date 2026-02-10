خبير لوائح: الأهلي مُلزم بسداد جميع مستحقات أشرف داري قانونيًا

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن النادي الأهلي مُلزم قانونيًا بسداد جميع الحقوق المالية الواردة في عقد اللاعب أشرف داري، بما يشمل بدل السكن وكافة المستحقات الأخرى دون استثناء.



وأوضح العمايرة، خلال مداخلة ببرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، أن تأخر صرف مستحقات اللاعب لمدة ثلاثة أشهر يمنحه أحقية كاملة في التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وأشار خبير اللوائح إلى أن الحل الأفضل أمام الأهلي حاليًا هو التوصل إلى اتفاق ودي مع اللاعب، يسمح بإنهاء التعاقد بالتراضي، لتفادي الدخول في نزاع قانوني قد يترتب عليه خسائر مالية كبيرة للنادي.



وتناول العمايرة مسألة العقود الثلاثية، مؤكدًا ضرورة تسجيل أي عقد يربط بين لاعب وناديين على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة وسداد الرسوم المقررة، مشددًا على عدم قانونية أي عقد غير مُسجل رسميًا، وفي حال ادعاء اللاعب حريته، يجب عليه تقديم ما يثبت ذلك بشكل قانوني.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة يحرص على تحديث نماذج العقود في كل موسم، بما يمنع الأندية من توقيع أي لاعب حاليًا على أن ينضم رسميًا بنهاية الموسم، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.