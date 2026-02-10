مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية

التقى نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب بولس نصيف، ثم التقى راعي الإيبارشيّة الأخوات الراهبات، مقدمًا لهن كلمات الشكر والتقدير والامتنان، لأجل خدمتهن، وعطاءهن الفياض بالكنيسة، مؤكدًا لهن أن يكن دائما أدوات خير، وسلام، ومحبة، لنشر الملكوت.

التكريس وتحدياته المعاصرة

كذلك، ألقى الأب بولس نصيف تأملًا روحيًا للحاضرين حول "التكريس وتحدياته المعاصرة"، وكيف يمكن معايشة التكريس بشكل فعّال، من أجل الحصول على البركات الروحية، وجذب النفوس للكنيسة، والرسالة المسيحية، فما أجمل أن يكون التكريس علامة جذب للنفوس، وإيقاظ الإيمان، كما تضمن اليوم أيضًا الصلوات الشخصية، وممارسة سر المصالحة.