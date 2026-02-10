قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية السنغال: نحن نتفق مع مصر في جميع القضايا
بعد قليل .. عرض أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري على مجلس النواب
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
“هنرجع للحفظ”..أمهات مصر: تخوفات من إلغاء الأسئلة المتحررة بإمتحانات العربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن هناك تخوفات من جانب أولياء الأمور حول قرار إلغاء الأسئلة المتحررة في امتحانات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن الأسئلة المتحررة تمثل عنصرًا أساسيًا في قياس الفهم الحقيقي لدى الطلاب، وتسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والتعبير، خاصة في مادة اللغة العربية، التي تعتمد بطبيعتها على الفهم وصياغة الأفكار، وليس الحفظ فقط.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية اعتادوا على طبيعة الأسئلة المتحررة على مدار سنوات، وهو ما ساعدهم بشكل كبير على تقليل الاعتماد على الحفظ والتلقين، وشجعهم على الفهم والاستيعاب والقدرة على الإجابة بأسلوبهم الخاص.

وكان قد تفاعل العشرات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على فيسبوك، حيث قالت ولي أمر: “إحنا ضد الإلغاء، لأننا هنرجع تاني لحفظ الدرس بالنص، وده غير متفق مع أسلوب وهدف النظام الجديد، وهو إننا ننمّي الفهم عند الطلاب وليس الحفظ، وندخل الامتحانات نكتب اللي حفظناه وبعد كده ننسى، دايمًا الشيء اللي بيتفهم ما بينساش، عكس اللي بيتحفظ.”

وقالت ولي أمر أخرى: “ضد إلغائها، لأنهم اتعودوا على نظام الأسئلة كده، واتدربوا عليها بقالهم كذا سنة، والثانوية العامة متحرر، ليه كل شوية تغيير؟ كل ما يتعودوا على نظام يتغير، والمشكلة إن ده بيحصل في وسط الدراسة، المفروض قبل السنة الدراسية يبقى فيه خطة ماشين عليها.”

وأضافت ولية أمر : “الحفظ والصم بيخلّي المذاكرة أصعب وحِمل تقيل، هو طول السنة بيتعلم مفردات وقواعد هتساعد الطالب في آخر السنة يحل المتحرر"، وعلقت ولي أمر: “أنا ضد إلغائه، للتأهيل لمرحلة الثانوي اللي بتبقى كلها تقريبًا متحررة.”

واستكملت احدى الأمهات قائلة : “مينفعش التغيير فجأة كده، لازم تعوّد وتأسيس، المفروض أي قرار زي ده يطبق من أول المرحلة، يعني مثلًا على اللي داخلين أولى إعدادي من أول السنة اللي جاية، عشان يتعودوا، إنما الترم التاني كمان وترم قصير ومنهج كبير، ده قرارات عشوائية ومنتهى العبث.”

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

الدعاء

دعاء يوم 22 شعبان .. كلمات تشرح صدرك وتريح قلبك

نشاط وفد الأزهر في إيطاليا

وفد الأزهر لإيطاليا يواصل لقاءاته الفكرية بالجاليات المسلمة لليوم الثالث

الشيخ عبدالرحمن السديس

في ذكرى ميلاد الشيخ عبدالرحمن السديس.. صوتٌ خاشع ومسيرة علمية راسخة

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

