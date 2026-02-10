“هنرجع للحفظ”..أمهات مصر: تخوفات من إلغاء الأسئلة المتحررة بإمتحانات العربي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن هناك تخوفات من جانب أولياء الأمور حول قرار إلغاء الأسئلة المتحررة في امتحانات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن الأسئلة المتحررة تمثل عنصرًا أساسيًا في قياس الفهم الحقيقي لدى الطلاب، وتسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والتعبير، خاصة في مادة اللغة العربية، التي تعتمد بطبيعتها على الفهم وصياغة الأفكار، وليس الحفظ فقط.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية اعتادوا على طبيعة الأسئلة المتحررة على مدار سنوات، وهو ما ساعدهم بشكل كبير على تقليل الاعتماد على الحفظ والتلقين، وشجعهم على الفهم والاستيعاب والقدرة على الإجابة بأسلوبهم الخاص.

وكان قد تفاعل العشرات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على فيسبوك، حيث قالت ولي أمر: “إحنا ضد الإلغاء، لأننا هنرجع تاني لحفظ الدرس بالنص، وده غير متفق مع أسلوب وهدف النظام الجديد، وهو إننا ننمّي الفهم عند الطلاب وليس الحفظ، وندخل الامتحانات نكتب اللي حفظناه وبعد كده ننسى، دايمًا الشيء اللي بيتفهم ما بينساش، عكس اللي بيتحفظ.”

وقالت ولي أمر أخرى: “ضد إلغائها، لأنهم اتعودوا على نظام الأسئلة كده، واتدربوا عليها بقالهم كذا سنة، والثانوية العامة متحرر، ليه كل شوية تغيير؟ كل ما يتعودوا على نظام يتغير، والمشكلة إن ده بيحصل في وسط الدراسة، المفروض قبل السنة الدراسية يبقى فيه خطة ماشين عليها.”

وأضافت ولية أمر : “الحفظ والصم بيخلّي المذاكرة أصعب وحِمل تقيل، هو طول السنة بيتعلم مفردات وقواعد هتساعد الطالب في آخر السنة يحل المتحرر"، وعلقت ولي أمر: “أنا ضد إلغائه، للتأهيل لمرحلة الثانوي اللي بتبقى كلها تقريبًا متحررة.”

واستكملت احدى الأمهات قائلة : “مينفعش التغيير فجأة كده، لازم تعوّد وتأسيس، المفروض أي قرار زي ده يطبق من أول المرحلة، يعني مثلًا على اللي داخلين أولى إعدادي من أول السنة اللي جاية، عشان يتعودوا، إنما الترم التاني كمان وترم قصير ومنهج كبير، ده قرارات عشوائية ومنتهى العبث.”