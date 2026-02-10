قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مديريات التعليم تستكمل تنفيذ المشروع القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالمدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية مهارات اللغة العربية من الصف الثاني الابتدائى وحتى الصف الثاني الإعدادي. 

وفي هذا الإطار، وجهت مديريات التربية والتعليم بتشكيل لجنة تنفيذية خاصة بالبرنامج فى كل إدارة تعليمية، تتكون من «مدير الإدارة رئيساً، ومدير التعليم الابتدائي بالإدارة، ومدير التعليم الإعدادي بالإدارة، وعضوية كل من موجه أول اللغة العربية بالإدارة. 

وتكون مهمة هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ البرنامج فى الإدارة لتحقيق أهدافه.

كما وجهت مديريات التربية والتعليمية بسرعة إرسال بيانات الطلاب الحاصلين على أقل من 60% في مادة اللغة العربية في كل مدرسة، وتحديد مكان داخل كل مدرسة للبدء في تنفيذ البرنامج مع هؤلاء الطلاب، وإرسال أسماء معلمين اللغة العربية فى كل مدرسة الذين يتم ترشيحهم للعمل في البرنامج.

كما أعلنت مديريات التربية والتعليمية أنه سيتم تدريس البرنامج في الحصة الثانية كل يوم من السبت إلى الخميس، وتحسب هذه الحصة من نصاب المعلم، مشيرةً إلى أنه يبدأ العمل في المشروع القومي للتنمية مهارات اللغة العربية يوم الأحد المقبل 15 فبراير، وترسل البيانات المطلوب عن كل مدرسة يوم الأربعاء القادم الموافق11 فبراير.

وعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية، لبحث الموقف التنفيذي للعملية التعليمية بما يضمن انطلاق الفصل الدراسي الثاني بصورة قوية ومنضبطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبد الحكم، مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون الامتحانات، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وعلي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير الشكر والتقدير لمديري المديريات التعليمية على ما بذلوه من جهد ميداني خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع خلال عام ونصف يُعد إنجازًا حقيقيًا يستحق الإشادة، خاصة في ظل الإمكانات المتاحة، وأن الجهود التي قاموا بها أسهمت في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم.

وأكد الوزير أن المسئولية الملقاة على عاتق مديري ووكلاء المديريات التعليمية مسئولية وطنية كبرى، في ظل الإشراف على تعليم نحو ما يزيد عن 25 مليون طالب يمثلون مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن ثمار ما يتم العمل عليه اليوم سينعكس بوضوح في المستقبل من خلال أجيال من الخريجين القادرين على النجاح والاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أن دور مدير المديرية دور محوري وقوي، ويُعد أحد الأعمدة الأساسية في نجاح العملية التعليمية واستقرارها.

مديريات التربية والتعليمية التربية والتعليمية اللغة العربية المشروع القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد