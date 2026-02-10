مديريات التعليم تستكمل تنفيذ المشروع القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالمدارس

أعلنت مديريات التربية والتعليمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية مهارات اللغة العربية من الصف الثاني الابتدائى وحتى الصف الثاني الإعدادي.

وفي هذا الإطار، وجهت مديريات التربية والتعليم بتشكيل لجنة تنفيذية خاصة بالبرنامج فى كل إدارة تعليمية، تتكون من «مدير الإدارة رئيساً، ومدير التعليم الابتدائي بالإدارة، ومدير التعليم الإعدادي بالإدارة، وعضوية كل من موجه أول اللغة العربية بالإدارة.

وتكون مهمة هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ البرنامج فى الإدارة لتحقيق أهدافه.

كما وجهت مديريات التربية والتعليمية بسرعة إرسال بيانات الطلاب الحاصلين على أقل من 60% في مادة اللغة العربية في كل مدرسة، وتحديد مكان داخل كل مدرسة للبدء في تنفيذ البرنامج مع هؤلاء الطلاب، وإرسال أسماء معلمين اللغة العربية فى كل مدرسة الذين يتم ترشيحهم للعمل في البرنامج.

كما أعلنت مديريات التربية والتعليمية أنه سيتم تدريس البرنامج في الحصة الثانية كل يوم من السبت إلى الخميس، وتحسب هذه الحصة من نصاب المعلم، مشيرةً إلى أنه يبدأ العمل في المشروع القومي للتنمية مهارات اللغة العربية يوم الأحد المقبل 15 فبراير، وترسل البيانات المطلوب عن كل مدرسة يوم الأربعاء القادم الموافق11 فبراير.

وعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية، لبحث الموقف التنفيذي للعملية التعليمية بما يضمن انطلاق الفصل الدراسي الثاني بصورة قوية ومنضبطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبد الحكم، مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون الامتحانات، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وعلي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير الشكر والتقدير لمديري المديريات التعليمية على ما بذلوه من جهد ميداني خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع خلال عام ونصف يُعد إنجازًا حقيقيًا يستحق الإشادة، خاصة في ظل الإمكانات المتاحة، وأن الجهود التي قاموا بها أسهمت في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم.

وأكد الوزير أن المسئولية الملقاة على عاتق مديري ووكلاء المديريات التعليمية مسئولية وطنية كبرى، في ظل الإشراف على تعليم نحو ما يزيد عن 25 مليون طالب يمثلون مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن ثمار ما يتم العمل عليه اليوم سينعكس بوضوح في المستقبل من خلال أجيال من الخريجين القادرين على النجاح والاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أن دور مدير المديرية دور محوري وقوي، ويُعد أحد الأعمدة الأساسية في نجاح العملية التعليمية واستقرارها.