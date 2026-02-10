عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة

أعلنت دولة إندونيسيا ، بدء استعداداتها لنشر محتمل لقواتها في قطاع غزة كجزء من مهمة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وذكر رئيس أركان الجيش الإندونيسي مارولي سيمانجونتاك، أن الجيش بدأ في تدريب أفراد يمكن أن يصبحوا صانعي سلام، كما يجري تجهيز وحدات هندسية وصحية من هذا النوع.

ولم يُحدد حتى الآن عدد الأفراد الذين سيكونون مستهدفين للنشر، ولكنه أوضح أن لواءًا واحدًا عادةً ما يضم من 5 آلاف إلى 8 آلاف جندي.

وأضاف أن الأمر ليس مؤكدًا في الوقت الراهن، ولا توجد أرقام مؤكدة حتى الآن، فيما يظل تركيز الجيش على تجهيز الأفراد وانتظار مزيد من التنسيق لمناطق القطاع المدمر.

وقال مارولي: نحن في انتظار نتائج التنسيق في غزة.

وأشارت تقارير ، إلى أن الخلية الميدانية التي سيقع تمركز الجنود الإندونيسيين ستكون في منطقة رفح وخانيونس بجنوب قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الإندونيسي إلى واشنطن خلال أيام للمشاركة في اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه ترامب.

كان سوبيانتو قد صرح سابقًا ، بأن بلاده مستعدة لإرسال 20 ألف جندي إلى غزة.