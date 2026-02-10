إثيوبيا تنشئ معسكرا سريا لتدريب عناصر الدعم السريع

أفادت وكالة ‌‏رويترز بأن إثيوبيا انشأت معسكرا سريا لتدريب مقاتلين من ميليشيا الدعم السريع ، منوهة بأن معسكر التدريب أول دليل مباشر على تورط إثيوبيا في حرب السودان.

وقالت ‌‏رويترز في تقرير لها : صور أقمار صناعية ومسؤولان بالمخابرات الإثيوبية أكدوا إقامة المعسكر الإثيوبي للدعم السريع وأن 4300 مقاتل من الدعم السريع تلقوا تدريبات في المعسكر الإثيوبي منذ بداية يناير.

ولفتت ‌‏رويترز إلى أن المجندين غالبيتهم من الإثيوبيين وبينهم سودانيين ومن جنوب السودان، لافتة إلى أن أديس أبابا أجرت تحديثات على مطار أصوصا لعمليات المسيرات.