بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره السنغالي
الأرصاد تحذر: شبورة وأجواء باردة اليوم الثلاثاء 10-2-2025| فيديو
وزير الري: مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية
بعد 4 أشهر على قرار وقف إطلاق النار.. الاحتلال يخرق الاتفاق 1,620 مرة واستشهاد 573
مصرع شخص وإصابة 25 في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بمدينة نصر
إخلاء سبيل البلوجر روح بعد فيديو محاولة إنهاء حياتها في لايف فيسبوك
أخبار العالم

إثيوبيا تنشئ معسكرا سريا لتدريب عناصر الدعم السريع

محمود نوفل

أفادت وكالة ‌‏رويترز بأن إثيوبيا انشأت معسكرا سريا لتدريب مقاتلين من ميليشيا الدعم السريع ، منوهة بأن معسكر التدريب أول دليل مباشر على تورط إثيوبيا في حرب السودان.

وقالت ‌‏رويترز في تقرير لها : صور أقمار صناعية ومسؤولان بالمخابرات الإثيوبية أكدوا إقامة المعسكر الإثيوبي للدعم السريع وأن 4300 مقاتل من الدعم السريع تلقوا تدريبات في المعسكر الإثيوبي منذ بداية يناير.

ولفتت ‌‏رويترز إلى أن المجندين غالبيتهم من الإثيوبيين وبينهم سودانيين ومن جنوب السودان، لافتة إلى أن أديس أبابا أجرت تحديثات على مطار أصوصا لعمليات المسيرات.

