إثيوبيا تنشئ معسكرا سريا لتدريب عناصر الدعم السريع

أفادت وكالة رويترز بأن إثيوبيا انشأت معسكرا سريا لتدريب مقاتلين من ميليشيا الدعم السريع ، منوهة بأن معسكر التدريب أول دليل مباشر على تورط إثيوبيا في حرب السودان.
وقالت رويترز في تقرير لها : صور أقمار صناعية ومسؤولان بالمخابرات الإثيوبية أكدوا إقامة المعسكر الإثيوبي للدعم السريع وأن 4300 مقاتل من الدعم السريع تلقوا تدريبات في المعسكر الإثيوبي منذ بداية يناير.
ولفتت رويترز إلى أن المجندين غالبيتهم من الإثيوبيين وبينهم سودانيين ومن جنوب السودان، لافتة إلى أن أديس أبابا أجرت تحديثات على مطار أصوصا لعمليات المسيرات.