قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية السنغال: نحن نتفق مع مصر في جميع القضايا
بعد قليل .. عرض أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري على مجلس النواب
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق أعمال الدورة 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي بالكويت

أعمال الدورة 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي
أعمال الدورة 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي
الديب أبوعلي

انطلقت بدولة الكويت أعمال الدورة العادية (104) للجنة الدائمة للإعلام العربي، وذلك تحضيرًا لانعقاد الدورة الثانية والعشرين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية، وبحضور الدكتور ناصر أحمد محيسن، وكيل وزارة الإعلام في دولة الكويت، وعبد الرحمن ناصر العبيدان، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.

وألقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، كلمة في افتتاح الاجتماع، أعرب في مستهلها عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الإعلام الكويتية على استضافة أعمال الدورة، مشيدًا بالدور الريادي لدولة الكويت ودعمها المتواصل لمنظومة الإعلام العربي.

وأوضح السفير خطابي، أن الأمانة العامة، ممثلة في قطاع الإعلام والاتصال، حرصت خلال الفترة الماضية على متابعة تنفيذ قرارات الدورة (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي انعقدت أواخر نوفمبر 2025 بمقر جامعة الدول العربية، وذلك من خلال عقد عشر اجتماعات للجان وفرق العمل، تم خلالها إعداد خلاصات شاملة وُضعت رهن إشارة اللجنة الدائمة.

وأشار إلى التطور النوعي الذي تشهده القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة، في ظل متطلبات تجديد وتطوير وتنويع مجالات التعاون الإعلامي العربي، بما ينسجم مع حماية القيم والتقاليد المجتمعية، والتفاعل مع القضايا التنموية والبيئية، إلى جانب القضايا العربية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولا سيما ما يتعلق بسلامة الصحفيين الفلسطينيين وحماية حقوقهم الإعلامية والرقمية، مذكرًا بقرار إعلان 11 مايو يومًا عالميًا للتضامن مع الإعلام الفلسطيني.

وأكد في هذا السياق الحاجة الملحة إلى تفعيل خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بمختلف مكوناتها، من خلال انخراط مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، دعمًا للتحركات الدبلوماسية وتعزيزًا للبعد الإعلامي التضامني مع القضية الفلسطينية.

كما شدد رئيس قطاع الإعلام والاتصال على ضرورة إعطاء مضمون عملي وملموس للقرارات المعتمدة، خاصة ما يتعلق بالإسراع في بلورة الخطط التنفيذية المرتبطة بـالاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى جانب الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وخطة التعاطي الإعلامي مع قضايا البيئة والتغيرات المناخية، ونشر ثقافة السلم والتسامح بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

وسجل السفير خطابي مكاسب مهمة على صعيد إدماج التربية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج التعليمية بالدول الأعضاء، مثمنًا الأداء المتميز للفريق المعني بهذا الملف، كما أشار إلى مشروع القانون الاسترشادي لتنظيم الإعلام الرقمي، وآليات التعامل مع شركات الإعلام الدولية، استنادًا إلى المقترح العملي المقدم من اتحاد الإذاعات العربية، فضلًا عن تنظيم منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي الرفيع المستوى بطرابلس، ومواكبة التحولات الرقمية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي إطار تنفيذ قرار الدورة (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب بشأن اختيار مدينة الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026، أعلن أنه سيُعقد على هامش الدورة اجتماع الآلية المعنية بإطلاق البرنامج العام لهذه الفعالية الإعلامية الكبرى.

وأشاد في ختام كلمته بجهود ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات المهنية ذات صفة مراقب، لدورهم في إثراء المشاريع الإعلامية والرقمية العربية، مؤكدًا أن اجتماع اللجنة يشكل محطة مهمة لتقييم الحصيلة المحققة واستشراف آفاق جديدة تعزز حيوية الفعل الإعلامي العربي، وترسخ قيم المهنية وفضاءات التبادل.

كما جدد الشكر لدولة الكويت على دعمها المتواصل للإعلام العربي، وللصحفيين والإعلاميين والمبدعين، ولا سيما من خلال رعايتها لجائزة التميز الإعلامي العربي، التي اختارت لدورتها العاشرة لعام 2026 موضوع: "الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، مع التطلع إلى استحداث مجلس للأمناء من ذوي الخبرة والكفاءة، بما يسهم في تطوير قدرات الإعلاميين ويمنح الجائزة مزيدًا من الزخم في المشهد الإعلامي العربي.

الكويت اللجنة الدائمة للإعلام العربي وزراء الإعلام العرب مجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور ناصر أحمد محيسن وزارة الإعلام رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي السفير أحمد رشيد خطابي جامعة الدول العربية الرباط الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

ندى بسيوني

ندى بسيوني: لا أفضل تقديم البرامج التافهة.. خاص

يارا السكري

يارا السكري: شخصية "روح" في "علي كلاي" تجربة جريئة خارج إطار الأدوار التقليدية

ندى بسيوني

ندى بسيوني: انبهرت بالمسلة المصرية بباريس والمتحف المصرى أروع من اللوفر.. خاص

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد