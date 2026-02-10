قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كيلومترًا من الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة
بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم
وزير خارجية السنغال: نحن نتفق مع مصر في جميع القضايا
بعد قليل .. عرض أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري على مجلس النواب
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء محاكمة تاريخية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بإدمان الأطفال على منصاتها

بدء محاكمة تاريخية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بإدمان الأطفال على منصاتها
بدء محاكمة تاريخية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بإدمان الأطفال على منصاتها
أ ش أ

 بدأت جلسات محاكمة أمام محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، اليوم الثلاثاء، في قضية تعد من القضايا المفصلية التي تتهم كبرى شركات التواصل الاجتماعي بإلحاق أضرار نفسية بالأطفال عبر تصميم منصاتها على نحو يؤدي إلى الإدمان.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق "إنستجرام" ومنصة "يوتيوب" التابعة لشركة "جوجل"، تواجهان دعاوى تتهمهما بتعمد استهداف الأطفال والمراهقين بآليات تزيد من تعلقهم بالمنصات وتلحق أضرارا بصحتهم النفسية.

وكانت شركتا "تيك توك" و"سناب" قد شملهما ملف الدعوى في وقت سابق قبل التوصل إلى تسويات مالية لم يعلن عن قيمتها.

واطلع أعضاء هيئة المحلفين على أولى تفاصيل محاكمة يتوقع أن تكون طويلة، وتتسم بسرديتين متعارضتين بين المدعين والشركتين المتبقيتين كمدعى عليهما.

وخلال المرافعات الافتتاحية، عرض ممثلو الادعاء وثائق ومراسلات داخلية ودراسات أجرتها الشركات، قالوا إنها تظهر علمها بتأثيرات سلبية محتملة على الأطفال، لا سيما الأكثر عرضة للضغوط والصدمات النفسية، مع محدودية تأثير الرقابة الأبوية.

وقارن الادعاء بين ممارسات شركات التواصل الاجتماعي وشركات التبغ، معتبرا أن خصائص مثل أزرار الإعجاب صممت لتغذية حاجة القصر إلى القبول الاجتماعي.

في المقابل، نفت شركة "ميتا" الاتهامات، مؤكدة أن المجتمع العلمي لا يجمع على وجود ما يعرف بـ"إدمان وسائل التواصل الاجتماعي"، وأن مشكلات المدعية النفسية تعود إلى عوامل شخصية وأسرية سابقة، وفقا لسجلات طبية وشهادات مختصين.

ومن المتوقع أن تمتد المحاكمة لعدة أسابيع، وسط ترقب واسع لتداعياتها المحتملة على صناعة التكنولوجيا الرقمية، وكيفية تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي مستقبلا.

جلسات محاكمة أمام محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا شركات التواصل الاجتماعي إلحاق أضرار نفسية بالأطفال تصميم منصاتها على نحو يؤدي إلى الإدمان وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

حملات مرورية بالغربية

تحرير 225 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات في الغربية

أرشيفية

إحالة عاطل للجنايات لإشعال النار في جاره بعين شمس

صورة أرشيفية

ضبط صاحب مخبز استولى على 10 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة بالغربية

بالصور

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين.. هذه العلامات الأكثر تأثرا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله

مرسيدس تستعد لـ إطلاق سيارة كهربائية جديدة عالية الأداء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد